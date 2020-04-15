Религия
ИзвестияУ православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг. Четвертый день Страстной седмицы предваряет главный христианский праздник Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля.
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Комментарии
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Здоровье
В Приморье выделили три очага заражения коронавирусом
Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 05:35
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru вчера в 20:30
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в своём Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.
RT на русском вчера в 23:26
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии.
RT на русском вчера в 22:59
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
Кино
Появились новые данные о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
Родной город вчера в 12:18
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
РБК 00:00
Гаджеты
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Обновление повышает безопасность при использовании продуктов Microsoft Office, общую безопасность операционной системы при выполнении базовых операций, а также улучшает возможности хранения и управления файлами.
3DNews 14 апреля в 14:38
Экономика
МВФ прогнозирует спад мировой экономики на 3% в 2020 году
Нью-Йорк, США, 14 апреля 2020, 18:54 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 3%.
REGNUM 14 апреля в 11:54
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Здоровье
Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов
Сыпь на ногах может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 23:05
Экономика
Субъектный подход: регионы предложили свои меры поддержки бизнеса
Фактически, лишь три субъекта, фигурирующих в письме, предложили масштабную поддержку региональной экономики за счет собственных бюджетов: Санкт-Петербург, Республика Дагестан и Смоленская область.
Известия 13 апреля в 17:01
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.
Коммерсантъ вчера в 19:30
Армия и оружие
ВМС США обвинили РФ в «опасном» перехвате самолета российским Су-35
Московский Комсомолец вчера в 18:27
Экономика
ГД рассмотрит возможность отменить НДФЛ для малоимущих россиян
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение Думы законопроект, согласно которому предлагается освободить малоимущих граждан России от уплаты НДФЛ.
Капитал страны вчера в 06:09
Общество
Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку
Специалисты Роскачества исследовали творожную массу, из которой часто готовится пасха.
Российская газета 01:00
Шоу-бизнес
В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25