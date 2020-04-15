Религия
ИзвестияУ православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг. Четвертый день Страстной седмицы предваряет главный христианский праздник Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля.
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Считаем деньги, моем окна, выкидываем хлам – главные приметы Чистого четверга
YakutiaMedia.ru13 апреля в 04:50
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Комментарии
Шоу-бизнес
Зрители предложили заменить Василису Володину в «Давай поженимся»
Отмечается, что новые выпуски программы были высоко оценены зрителями и многие из них сказали, что после карантина Володиной не нужно возвращаться на программу, так как ее можно заменить кем-нибудь другим, например Тамарой Глобой, чтобы дать новое дыхание передаче.
RuNews24.ru 01:41
Общество
Власти Японии расширили режим ЧС на территорию всей страны
Правительство Японии решило расширить действие режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса на территорию всей страны.
Взгляд.ру 03:59
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Происшествия
Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку
В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: в 78 регионах выявили 3448 зараженных.
Lenta.ru 03:47
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Музыка
Концерт группы «Би-2» в Барнауле перенесли с мая на октябрь
Группа "Би-2" объявила о вынужденном переносе майских концертов в Сибири на октябрь, сообщают организаторы.
Алтапресс вчера в 06:20
Общество
В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:46
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Гаджеты
Microsoft выпустила плановые обновления для Windows 10
Обновление повышает безопасность при использовании продуктов Microsoft Office, общую безопасность операционной системы при выполнении базовых операций, а также улучшает возможности хранения и управления файлами.
3DNews 14 апреля в 14:38
Общество
За сутки в России выявили 3448 новых случаев коронавируса
Новый Калининград За минувшие сутки в России подтвердили 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах.
Новый Калининград.Ru 03:49
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:40
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51
Происшествия
Причину бунта в колонии ИК-15 назвал омбудсмен Иркутской области
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко выступил с докладом в Законодательном собрании региона.
КП - Иркутск вчера в 07:14
Общество
Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса
Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.
РБК 04:00
Экономика
Страны Европы приблизились к краху
Все больше стран не смогут выплачивать обязательства по госдолгу в ближайшие 12-18 месяцев, что может привести к дефолту по обязательствам и краху экономик отдельных стран, пишет CNBC со ссылкой на аналитика журнала The Economist Саймона Баптиста.
Lenta.ru вчера в 23:12
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Здоровье
Губернатор Амурской области: если в регионе будет больше 30 больных, закроемся на полный карантин
Губернатор Амурской области Василий Орлов провел первый прямой эфир со своей страницы в инстаграме, в котором он пообщался с подписчиками.
Амур.инфо 02:15
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
Армия и оружие
Российские летчики показали на видео странные маневры F-16 ВВС Польши
Неизвестный пользователь опубликовал в Сети ролик, на котором запечатлены странные маневры польского истребителя F-16.
ФАН 13 апреля в 11:08
Общество
В Кузбассе подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом
Ещё один пациент после лечения был выписан из больницы Новокузнецка.
REGNUM 00:50
Технологии
Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено
Согласно отчету Bloomberg, компания Sony может произвести менее 6 миллионов единиц новой консоли PlayStation 5 в первый год продажи.
МИТ 04:09
Шоу-бизнес
Сын Кирилла Андреева из «Иванушек» поделился фото с тайной свадьбы
На празднике у Андреева присутствовали родственники и друзья сына певца.
NewInform 03:21
Финансы
Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
Коммерсантъ вчера в 03:09
Здоровье
На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека
На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека.
За рулем Кубань 04:00
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Комсомольская правда вчера в 15:20