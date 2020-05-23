Футболисты, тренерский штаб и персонал «Краснодара» прошли тестирование на коронавирус. Как сообщили в клубе, все тесты дали отрицательный результат. На данный момент в «Краснодаре» нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

У представителей «Краснодара» коронавирус не выявлен

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