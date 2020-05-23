Коронавирус

MetaratingsMetaratingsУ представителей «Краснодара» коронавирус не выявлен

Футболисты, тренерский штаб и персонал «Краснодара» прошли тестирование на коронавирус. Как сообщили в клубе, все тесты дали отрицательный результат. На данный момент в «Краснодаре» нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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У представителей «Краснодара» коронавирус не выявлен

Metaratings12:30

В «Краснодаре» нет больных коронавирусом, про Сулейманова не упомянули

Евро-футбол.ру11:52

«Краснодар» прошел тестирование на коровирус — положительных тестов нет. Сулейманов уже выздоровел

Спорт-Экспресс11:31

Игроки «Краснодара» прошли тестирование на коронавирус, заболевших нет

РИА Новости11:39

Все тесты на коронавирус в «Краснодаре» дали отрицательный результат

Матч ТВ11:37

«Краснодар»: «На данный момент в клубе нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией»

Sport24.ru11:31

В «Краснодаре» сообщили результаты тестирования игроков на коронавирус

Чемпионат11:49
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:17, Ашберн
Шоу-бизнес

Пригожин сообщил о «чудовищном» положении артистов из-за пандемии

REGNUM 06:25
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Общество

Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу

Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.
Lenta.ru 20:31
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Наука

Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире

Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:55
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Происшествия

Стала известна личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Заложников в отделении Альфа-банка в центре Москвы пытался захватить мужчина, приехавший в столицу из другого региона, сообщил начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 10:39
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Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета 19:42
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Футбол

Экс-футболист сборной Сербии покончил с собой

Metaratings 13:46
Общество

Кадыров опубликовал видеообращение

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ 07:39
4,2K
Общество

В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом

В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
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Технологии

Эксперт рассказал, что делать, если была кибератака на смартфон

Стоит постоянно обновлять операционную систему при выпуске новой версии, так как там содержатся инструменты, обеспечивающие безопасность смартфона.
ПРАЙМ 19:02
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Общество

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Известия 19:39
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Происшествия

В Казани собака насмерть загрызла хозяйку

В Казани собака насмерть загрызла свою хозяйку, сообщило региональное управление СК.
РИА Новости 14:14
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Игры

Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней

Игромания.ру 09:10
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Наука

Больше всего антител к коронавирусу обнаружено у пожилых

Самое большое число антител к коронавирусу вырабатывается у перенесших его людей старше 60 лет.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:03
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Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Коммерсантъ 18:25
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая

За последние сутки от общего числа заразившихся в Москве (3190 человек) доля детей составила 11,6%. До этого в мае доля детей среди заболевших коронавирусом лишь один раз превышала отметку 10%.
РБК 01:52
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Общество

Госдума приняла закон о едином регистре данных о россиянах

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра информации о населении России.
НТВ 21 мая в 08:49
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Кино

Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 07:52
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Общество

Беглов выразил соболезнования в связи со смертью кардиолога Литвиновой

МР7.ру 13:16
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Общество

В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство

Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
Аргументы и Факты 19:44
Общество

В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia 21 мая в 03:25
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Политика

Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
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Футбол

«Интер» предложил Кавани трехлетний контракт

«Интер» предложил форварду «ПСЖ» Эдинсону Кавани контракт до июня 2023 года.
Metaratings 16:14
Общество

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка

Из Нью-Йорка в Россию вылетел вывозной рейс с россиянами на борту. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные табло.
Газета.Ru 20:45
Культура

Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца

Газета.Ru вчера в 21:43
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Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

Lenta.ru 16:52
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Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor 20 мая в 16:57
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости 16:30
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Экономика

Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 21 мая в 12:09
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Общество

Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

РБК 04:48
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