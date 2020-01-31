Коронавирус

ВедомостиВедомостиУ премьера Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус

Премьер Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter. Он отметил, что продолжит руководить правительством из самоизоляции и организовывать работу по борьбе с вирусом в Великобритании.
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Борис Джонсон
За последние 24 часа у меня развились легкие симптомы, я получил положительный результат на коронавирус. Сейчас я самоизолируюсь, но буду продолжать руководить аппаратом правительства по видеоконференции, пока борюсь с этим вирусом. Вместе мы победим это. Оставайся дома, сохрани жизнь.
— Борис Джонсон, британский политикСобака.ru 07:16

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