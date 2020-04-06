Коронавирус
URA.RuУ пресс-секретаря челябинского губернатора подозревают коронавирус
У Сергея Зюся, пресс-секретаря губернатора Челябинской области Алексея Текслера, предварительный тест на коронавирус показал условно-положительный результат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. Выяснилось, что все сотрудники областной администрации сдавали тесты на инфекцию.
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Пресс-секретарь челябинского губернатора изолирован с подозрением на коронавирус
УралПолит.Ru06 апреля в 07:02
У пресс-секретаря челябинского губернатора есть подозрение на коронавирус
Polit74.ru06 апреля в 06:30
У пресс-секретаря Алексея Текслера предварительно подтвердили коронавирус
31 канал Челябинска06 апреля в 06:26
Все контактировавшие с пресс-секретарем губернатора Челябинской области обследованы на коронавирус
Урал-пресс-информ07 апреля в 02:55
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