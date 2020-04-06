Коронавирус

URA.RuURA.RuУ пресс-секретаря челябинского губернатора подозревают коронавирус

У Сергея Зюся, пресс-секретаря губернатора Челябинской области Алексея Текслера, предварительный тест на коронавирус показал условно-положительный результат. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. Выяснилось, что все сотрудники областной администрации сдавали тесты на инфекцию.
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У пресс-секретаря губернатора Челябинской области подтвердили коронавирус

Царьград02:15

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

REGNUM02:13

В региональном правительстве прокомментировали подозрение на коронавирус у пресс-секретаря Текслера

74.ru06 апреля в 06:59

Пресс-секретарь челябинского губернатора изолирован с подозрением на коронавирус

УралПолит.Ru06 апреля в 07:02

У пресс-секретаря челябинского губернатора есть подозрение на коронавирус

Polit74.ru06 апреля в 06:30

У пресс-секретаря Алексея Текслера предварительно подтвердили коронавирус

31 канал Челябинска06 апреля в 06:26

Все контактировавшие с пресс-секретарем губернатора Челябинской области обследованы на коронавирус

Урал-пресс-информ07 апреля в 02:55
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Политика

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:52
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Энергетика

Россия согласилась снизить добычу нефти на 14%

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 04:56
Общество

Володин назвал «беспределом» рост цен на ряд продуктов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным раскритиковал ситуацию, когда в условиях пандемии коронавируса начинают дорожать некоторые продукты.
Московский Комсомолец 04:37
Политика

Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Lenta.ru 05:50
Здоровье

Минздрав назвал основные симптомы коронавируса

Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.
Коммерсантъ 06:04
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Гаджеты

Десятиядерным Intel Comet Lake-S потребуется жидкостное охлаждение

Источник изображения: TechBroll Недавно мы оказались невольными свидетелями того, какие максимальные частоты автоматического разгона для новых процессоров Comet Lake-S заявляет в своих презентационных материалах компания Intel.
3DNews вчера в 04:16
Политика

Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 05:46
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Экономика

Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.
Ведомости 03:38
Общество

У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких

Piter.tv вчера в 14:06
Общество

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru вчера в 13:49
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
Эхо Москвы 05:00
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Футбол

Ясность по городам Евро-2020 наступит 30 апреля — Сорокин

Москва, 9 апреля 2020, 12:14 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определится до 30 апреля с городами, которые примут чемпионат Европы по футболу в 2021 году.
REGNUM 05:14
Здоровье

Из-за коронавируса в аптеках в 15 раз вырос спрос на лекарство от ВИЧ

Если в феврале 2019 года в аптеках было продано всего 22 упаковки «калетры», то в феврале нынешнего года — 349, в 15 с лишним раз больше.
РБК 05:49
Происшествия

Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Газета.Ru вчера в 20:31
Происшествия

В Башкирии умер пациент с первично подтвержденным коронавирусом

Пациент Мелеузовской больницы в Башкирии с первично подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался от осложнений основного заболевания, сообщили журналистам в минздраве региона.
РИА Новости 04:57
Интернет

Google запрещает своим сотрудникам пользоваться Zoom

Компания Google отправила электронное письмо сотрудникам, у которых на компьютерах было установлено приложение Zoom.
МИТ 05:37
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru вчера в 16:12
Происшествия

Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки

Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 07 апреля в 15:43
Авто

АвтоВАЗ запатентовал 20 «запасных» названий для автомобилей

Российский производитель автомобилей "АвтоВАЗ" запатентовал 20 "резервных" названий для своих транспортных средств, о чем сообщает Роспатент.
Экономика сегодня 05:18
Кино

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще всего игравших злодеев

Роберт Де Ниро возглавил список актеров, которым чаще всего в кино доставались роли злодеев. Об этом пишет издание The Independent.
Piter.tv 01:46
Общество

Путин объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о дополнительных социальных выплатах семьям, имеющим детей до трех лет.
Народные новости вчера в 09:37
Авто

Появились изображения нового Haval H5

Как сообщает портал NJCAR.RU со ссылкой на издание Autohome, накануне в китайских соцсетях появились первые изображения новинки.
Новые автомобили 05:12
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