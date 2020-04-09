Коронавирус
REGNUMУ пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус
Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом. Об этом журналистам сообщил глава области Алексей Текслер. Результат подтвердил новосибирский «Вектор».
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Алексей Текслер: правительство Челябинской области не уйдет на самоизоляцию
Эхо Москвы в Челябинске02:59
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Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Происшествия
С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей
Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
Общество
Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»
Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Общество
Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей
Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы
Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Здоровье
В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
На Байкале медведь загнал туриста на дерево
Общество
Еще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Семь пациентом с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 46 до 90 лет, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.
Здоровье
В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией
Отмечается, что указанные койки обеспечены аппаратами ИВЛ.
Авто
На Кубани в марте 2020 г. продажи внедорожников выросли на 45%
В Краснодарском крае в марте 2020 года было продано 2 тыс. 810 автомобилей сегмента SUV (внедорожники и кроссоверы).
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Биатлон
Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру
Самым примечательным моментом своей карьеры считаю победу на чемпионате мира в 2016 году.
Армия и оружие
В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии
"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Общество
Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой
Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса.
Кино
Netflix выпустил ролик по «Очень странным делам» с дубляжами со всего мира
На YouTube-канале Netflix вышел новый ролик по «Очень странным делам», посвящённый дубляжам сериала со всего мира.
Футбол
Владелец «Спартака» Федун вошёл в топ-20 миллиардеров России
Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в нём почётную 20-ю строчку, его состояние оценено в 6,4 млрд долларов.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Энергетика
США, Канада и Британия приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля
Москва, 7 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Представители США, Канады, Норвегии, Бразилии и Великобритании приглашены на онлайн-совещание ОПЕК по нефтяному рынку, запланированное на 9 апреля.
Общество
У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Армия и оружие
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»
Шоу-бизнес
Леди Гага заявила о желании стать матерью
Американская певица Леди Гага сообщила, что хочет стать матерью. Такое заявление она сделала в интервью изданию InStyle.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Общество
Определили вероятный пик пандемии коронавируса
Во время нового исследования американские ученые определили вероятный пик пандемии нового типа коронавируса.