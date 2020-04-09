Коронавирус

REGNUMREGNUMУ пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом. Об этом журналистам сообщил глава области Алексей Текслер. Результат подтвердил новосибирский «Вектор».
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Губернатор Челябинской области ушел на самоизоляцию

РБК02:53

У пресс-секретаря челябинского губернатора выявили коронавирус

Ёлдаш02:37

Губернатор Текслер ушел на самоизоляцию в связи с коронавирусом у его пресс-секретаря

Znak.com02:09

Челябинский губернатор ушел на самоизоляцию из-за коронавируса у пресс-секретаря

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Алексей Текслер: правительство Челябинской области не уйдет на самоизоляцию

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У пресс-секретаря губернатора Челябинской области подтвердился коронавирус

КП - Челябинск02:22

Пресс-секретарь челябинского губернатора стал 33 зараженным коронавирусом в регионе

URA.Ru02:40
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Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Происшествия

С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей

Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
REGNUM 02:03
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Общество

Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.
РБК вчера в 13:15
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия покупает акции нефтегазовых компаний Европы

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы.
Газета.Ru 02:11
Здоровье

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 02:19
Происшествия

На Байкале медведь загнал туриста на дерево

REGNUM вчера в 05:12
Общество

Еще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Семь пациентом с подтвержденным коронавирусом и пневмонией скончались в столице, им было от 46 до 90 лет, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы.
РИАМО вчера в 14:57
Здоровье

В Приморье отмечается рост числа заболевших пневмонией

Отмечается, что указанные койки обеспечены аппаратами ИВЛ.
Primpress.ru 00:35
Авто

На Кубани в марте 2020 г. продажи внедорожников выросли на 45%

В Краснодарском крае в марте 2020 года было продано 2 тыс. 810 автомобилей сегмента SUV (внедорожники и кроссоверы).
Деловая газета. Юг 02:46
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Биатлон

Шестикратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру

Самым примечательным моментом своей карьеры считаю победу на чемпионате мира в 2016 году.
ГЛАС.RU 06 апреля в 06:12
Армия и оружие

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
РИА Новости вчера в 20:36
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Ранее Роспотребнадзор перечислил правила уборки жилья во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 01:57
Кино

Netflix выпустил ролик по «Очень странным делам» с дубляжами со всего мира

На YouTube-канале Netflix вышел новый ролик по «Очень странным делам», посвящённый дубляжам сериала со всего мира.
Игромания.ру вчера в 12:21
Футбол

Владелец «Спартака» Федун вошёл в топ-20 миллиардеров России

Владелец «Спартака» Леонид Федун занял в нём почётную 20-ю строчку, его состояние оценено в 6,4 млрд долларов.
Евро-футбол.ру 07 апреля в 18:03
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Энергетика

США, Канада и Британия приглашены на совещание ОПЕК+ 9 апреля

Москва, 7 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Представители США, Канады, Норвегии, Бразилии и Великобритании приглашены на онлайн-совещание ОПЕК по нефтяному рынку, запланированное на 9 апреля.
REGNUM 07 апреля в 08:18
Общество

У бессимптомно болевших коронавирусом нашли поражения легких

Piter.tv вчера в 14:06
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Армия и оружие

Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»

Piter.tv 07 апреля в 04:28
Шоу-бизнес

Леди Гага заявила о желании стать матерью

Американская певица Леди Гага сообщила, что хочет стать матерью. Такое заявление она сделала в интервью изданию InStyle.
Газета.Ru вчера в 18:58
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Общество

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

Определили вероятный пик пандемии коронавируса

Во время нового исследования американские ученые определили вероятный пик пандемии нового типа коронавируса.
МедиаПоток 02:30
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Алексей Леонидович Текслер
Российский политик. Губернатор Челябинской области с 20 сентября 2019.
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