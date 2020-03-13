У президента Бразилии нашли коронавирус Один из мировых лидеров пострадал от китайской инфекции. С шокирующим обращением к нации выступил президент Бразилии Жаир Болсонару. Политик, с трудом сдерживая слезы, поведал гражданам, что заразился китайским коронавирусом.

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