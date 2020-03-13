Коронавирус
Экспресс газетаУ президента Бразилии нашли коронавирус
У президента Бразилии нашли коронавирус Один из мировых лидеров пострадал от китайской инфекции. С шокирующим обращением к нации выступил президент Бразилии Жаир Болсонару. Политик, с трудом сдерживая слезы, поведал гражданам, что заразился китайским коронавирусом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В окружении президента Бразилии выявлен первый случай заражения COVID-19
Российская газетавчера в 23:10
СМИ назвали имя президента крупной страны, заразившегося коронавирусом
Российский Диалогвчера в 16:21
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 19:25, Ашберн
Комментарии
Общество
В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число заболевших выросло до 34 человек.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Политика
Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток
Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
Общество
Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом
Как сообщалось, в Калининградской области на российско-польской границе образовались очереди из автомобилей, выезжающих с территории России.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Как говорится в сообщении оперативного штаба, Россия с 16 марта ограничивает сообщения со странами ЕС за исключением регулярных рейсов в столицы стран Евросоюза и чартеров.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Хоккей
Матчи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Казани пройдут без зрителей
Первые два матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» в Казани пройдут без зрителей.
Общество
Президент Туркмении призвал защищаться от коронавируса дымом
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
Кино
Премьеру «Форсажа-9» перенесли почти на год из-за коронавируса
Девятая часть культовой гоночной франшизы кинокомпании Universal должна была выйти в прокат 20 мая, но коронавирус сорвал планы продюсеров, заставив перенести дебют почти на год.
Общество
Билл Гейтс покидает совет директоров Microsoft
Американский предприниматель Билл Гейтс, который является одним из основателей корпорации Microsoft, вышел из ее совета директоров.
Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
Как сообщили сегодня в министерстве здравоохранения республики, это стало первым случаем смерти от пневмонии нового типа в стране.
Политика
Прилепин озвучил сценарий высадки российского спецназа в Киеве
Прилепин напомнил, как во время майдана некоторые украинцы считали, будто на площади может высадиться российский спецназ и всех разогнать.
Футбол
Ахмат — Динамо 2:3
Грозненский "Ахмат" и московское "Динамо" объявили составы на матч 22-го тура чемпионата России.
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Технологии
Систему мониторинга поисковиков и VPN-сервисов запустил Роскомнадзор
Роскомнадзор сообщил о запуске автоматизированной системы мониторинга прокси- и VPN-сервисов, а также поисковых систем.
Экономика
ФАС разрешила Fortum купить Uniper
Fortum заявила о желании купить Uniper в сентябре 2017 г. В немецкой компании были против сделки: наблюдательный совет и правление компании приняли совместное заявление, в котором признали предложение Fortum невыгодным для акционеров.
Происшествия
Boeing пытается сесть на Камчатке из-за возможного пожара на борту
Самолёт Boeing 747-46N пытается в пургу совершить аварийную посадку на Камчатке. Лайнер принадлежит грузовой компании Polar Air Cargo.
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Петербурге
Три человека пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи на севере Санкт-Петербурга.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Общество
РЖД вернет деньги за «невозвратные» билеты из-за коронавируса
Пассажиры, которые купили «невозвратные» билеты на поезда, могут вернуть деньги с 14 марта до 10 апреля.
Энергетика
Трамп заявил, что США закупят большие объёмы нефти для резерва
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты, пользуясь низкой ценой на нефть, закупят большие объёмы сырья для заполнения своих хранилищ.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Финансы
Goldman Sachs прогнозирует восстановление рубля через пару лет
Курс российской национальной валюты к доллару будет изменяться в соответствии с колебаниями цен на нефть марки Brent и постепенно вернется к своему значению до обвала в 61 рубль.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли почти $1 триллион с начала года
500 богатейших людей мира потеряли в совокупности $331 миллиард в четверг.
Общество
Кипр частично закрывает въезд для иностранцев
С воскресенья, 15 марта, Республика Кипр вводит 15-дневный запрет на въезд на свою территорию для иностранных граждан, не имеющих аккредитацию в этой стране.
Экономика
Кудрин заявил о спаде российской экономики
Рост российской экономики в 2020 году будет ближе к нулю, а дефицит бюджета составит 2% валового внутреннего продукта.
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».