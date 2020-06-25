Коронавирус
КоммерсантъУ президента Киргизии не выявили коронавирус
Тест на коронавирус, который сделал президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбеков после возвращения из России, оказался отрицательным, сообщила пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева.
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Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском 08:29
Общество
Сын Хрущева скончался от огнестрельного ранения в голову
Сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев скончался от огнестрельного ранения в голову, сообщило в среду, 24 июня, Associated Press.
Известия 08:17
Общество
Памфилова назвала провокацией попытку двойного голосования
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией попытки проголосовать дважды по поправкам в конституцию, комментируя сообщения о том, что ведущий "Дождя" Павел Лобков смог проголосовать на своем участке и с помощью электронного голосования.
РИА Новости 08:35
Общество
Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы
Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.
iReactor 07:44
Экономика
Правительство выделит 270 млрд рублей на выплаты на детей
Российское правительство выделит более 270 млрд рублей на новые единовременные выплаты на детей до 16 лет.
RT на русском 07:52
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
Среди гостей парада Победы был Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. За происходящим он наблюдал с трибуны.
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Политика
Лукашенко заявил о вмешательстве из России и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны и предвыборную гонку идет вмешательство извне — из России и Польши.
Коммерсантъ 06:04
Политика
Евгений Примаков назначен главой Россотрудничества
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Примакова на должность руководителя Россотрудничества, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:02
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
RT на русском вчера в 20:39
Общество
«Аэрофлот» объяснил «эксклюзивные» пассажирские рейсы за рубеж
Представитель «Аэрофлота» пояснил, что сейчас развивается грузовая сеть на пассажирских судах, например, для перевозки медицинского оборудования.
Коммерсантъ 06:00
Политика
Токаев уволил главу минздрава, который заразился коронавирусом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке министра здравоохранения страны Елжана Биртанова после того, как он заразился коронавирусом, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:31
Общество
Минфин разъяснил порядок начисления выплат семьям с детьми до 16 лет
Единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте от рождения до 16 лет в июле будут начислены автоматически тем, кто получил такую выплату в июне.
РБК 23 июня в 14:43
Авто
«АвтоВАЗ» создал заводское ателье аксессуаров
АвтоВАЗ создал новое подразделение, которое будет заниматься дооснащением специальных версий автомобилей LADA.
Тарантас Ньюс 23 июня в 03:12
Политика
Владимир Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника подо Ржевом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил приглашение от президента РФ Владимира Путина на торжественную церемонию открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
ТК Звезда вчера в 14:50
Политика
МИД России следит за планами США по переброске военных в Польшу
Россия внимательно следит за планами США перебросить часть своих военных из Германии в Польшу, заявили в российском МИД.
RT на русском 04:31
Политика
СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева
Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
Политика
В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ
Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru 23 июня в 09:13
Происшествия
В Тульской области задержан полицейский, выбивавший показания силой
По версии следствия, 21 апреля 2020 года начальник отделения полиции «Куркинское» МО МВД России «Кимовский» выбил признательные показания у задержанного 32-летнего мужчину за кражу.
Тульские новости 07:00
Общество
Подписан первый в истории контракт на выход туриста в открытый космос
Подписан первый в истории контракт на выход космического туриста в открытый космос.
Газета.Ru 08:48
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за подозрения в расизме
Компания Audi решила прекратить сотрудничество с российской телеведущей Ксенией Собчак после скандальных высказываний, в которых усмотрели расизм.
Авторамблер 05:52
Общество
В ЮВО рассказали об инциденте с танком Т-34 в Севастополе
Танк Т-34 в ходе парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Севастополе при совершении поворота снизил обороты двигателя и остановился на безопасном расстоянии от зрителей.
RT на русском вчера в 10:05
Политика
Путин: на Западе знают, кто добивал фашистскую гадину в её логове
Президент России Владимир Путин во время встречи с членами Общественной палаты отметил, что политики и историки на Западе «прекрасно знают», кто «добивал фашистскую гадину в её логове» и штурмом брал Берлин.
RT на русском 08:36
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 23 июня в 10:42
Авто
Chery анонсировала кроссовер CheryExeed TXL для РФ
Новый кроссовер CheryExeed TXL имеет высокий дорожный просвет (210 мм) и хорошие показатели проходимости.
32CARS.ru 08:01
Политика
Посольство США в Москве вывесило ЛГБТ-флаг
Посольство Соединенных Штатов в Москве вывесило ЛГБТ-флаг, передает корреспондент "Газеты.ru".
Газета.Ru 06:19