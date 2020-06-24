с чего всё началось

Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы республики.

У президента Киргизии не выявлено коронавируса

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Политика Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети. 32

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Общество Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.

Происшествия Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. 779

Общество В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru. 3,2K

Экономика В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ. 7,1K

Политика Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала под Ржевом Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня. 8