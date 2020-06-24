Коронавирус
Газета.RuУ президента Киргизии не выявлено коронавируса
Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы республики.
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с чего всё началось
Тесты на коронавирус двоих сопровождающих президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбекова, прилетевшего в Москву на парад Победы, показали положительный результат, сообщается на официальном сайте президента.Медиазонавчера в 04:08
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Общество
В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду
«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
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Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал
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В России началось голосование по поправкам в Конституцию
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Верховный суд ЕС отклонил апелляцию ВТБ по поводу санкций
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Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
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В МИД РФ отреагировали на переброску войск НАТО на территорию Польши
Россия в случае необходимости может принять необходимые меры по обеспечению безопасности в регионе из-за переброски войск НАТО из Германии в Польшу.
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На Кубани возобновят межмуниципальное пассажирское сообщение
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Армия и оружие
Разработчик сообщил о преодолении стадии «детских болезней» у «Арматы»
Стадия "детских болезней" у техники на платформе "Армата" прошла, заявил Михаил Бегман - руководитель бригады "Уралвагонзавода", которая готовила технику к параду Победы.
Газета.Ru 01:51
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы в Москве
RuNews24.ru 00:45
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Онколог назвал основной признак агрессивного рака желудка
News.ru вчера в 05:50
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Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
Коммерсантъ вчера в 17:55
Общество
ЛГБТ-флаг снова вывесили на здании посольства США в Москве
ЛГБТ-флаг вновь вывесили на здании посольства США в Москве.
РЕН ТВ 05:49
Армия и оружие
Протурецкие боевики заявили о бое с российским спецназом в Сирии
Протурецкие боевики, базирующиеся на юге сирийской провинции Идлиб, заявили, что сегодня, 24 июня, на рассвете на один из их блокпостов напали бойцы российского спецназа.
Московский Комсомолец вчера в 08:22
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В Рособрнадзоре рассказали о готовности субъектов к проведению ЕГЭ
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RT на русском 04:47
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче семьям с детьми до 16 лет второй единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Live24 23 июня в 13:45
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
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Американский популярный писатель Джордж Мартин планирует завершить написание эпопеи "Песнь льда и пламени" в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала под Ржевом
Президент России Владимир Путин пригласил белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня.
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Спорт
Бронзовый призер Паралимпиады-2012 найдена мертвой в океане
Известная американская паралимпийка Анжела Мэдсен была найдена мертвой в океане во время перехода на весельной лодке из Калифорнии до Гавайских островов.
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