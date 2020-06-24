Коронавирус

Газета.RuГазета.RuУ президента Киргизии не выявлено коронавируса

Анализ на коронавирус у президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова показал отрицательный результат после того, как он вернулся из Москвы в Бишкек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу главы республики.
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Тесты на коронавирус двоих сопровождающих президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбекова, прилетевшего в Москву на парад Победы, показали положительный результат, сообщается
 на официальном сайте президента.
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У вернувшегося из Москвы президента Киргизии коронавируса не выявили

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Двух сопровождающих из делегации Жээнбекова положили в «инфекционку»

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В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

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Общество

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Верховный суд ЕС отклонил обращение ВТБ по поводу санкций, введенных в 2014 году из-за ситуации на Украине.
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Компания Audi разрывает контракт со своим представителем в России, телеведущей Ксенией Собчак.
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ЛГБТ-флаг вновь вывесили на здании посольства США в Москве.
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Протурецкие боевики заявили о бое с российским спецназом в Сирии

Протурецкие боевики, базирующиеся на юге сирийской провинции Идлиб, заявили, что сегодня, 24 июня, на рассвете на один из их блокпостов напали бойцы российского спецназа.
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Бронзовый призер Паралимпиады-2012 найдена мертвой в океане

Известная американская паралимпийка Анжела Мэдсен была найдена мертвой в океане во время перехода на весельной лодке из Калифорнии до Гавайских островов.
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