Коронавирус
Вести.RuУ 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail. Его супруга Камилла также сдала анализ на наличие инфекции, однако получила отрицательный результат. По информации издания, сын королевы Елизаветы II отправился на карантин в замок Белморал в Шотландии.
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Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
Происшествия
В Краснодарском крае упал самолет L-39
Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
Общество
В Тверской области закрываются все кинотеатры и развлекательные центры
В Тверской области будут временно закрыты все кинотеатры и развлекательные центры в соответствии с Указом Правительства России.
Общество
Власти США выделят 2 триллиона долларов на стимулирование экономики
Сенат США и администрация президента Дональда Трампа договорились выделить 2 триллиона долларов на стимулирование экономики страны, сообщает РБК со ссылкой на NYT.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького
Общество
Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Общество
Таиланд закрывает свои границы на въезд и выезд
Таиланд 26 марта закрывает свои границы на въезд и выезд. Данное решение принято, чтобы остановить распространение коронавируса.
Общество
Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Политика
Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции
Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.
Здоровье
Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома
Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Общество
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Хоккей
Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков
Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Политика
Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
Общество
ВОЗ: Эпицентр эпидемии переместится в США
По последним данным, в США выявлено 54893 больных COVID-19. Из них 783 пациента умерли, 348 выздоровели.
Происшествия
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку
Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Футбол
«Матч ТВ» запускает цикл программ, посвященных Евро-2020
Чемпионат Европы по футболу перенесен на год, но, несмотря на это, «Матч ТВ» запускает цикл специально подготовленных к этому турниру программ.
Политика
ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
Космос
На Байкале устанавливают новые кластеры нейтринного телескопа
Новые кластеры нейтринного телескопа увеличивают вероятность поймать нужные частицы нейтрино, которых можно сравнить с космическими летописцами.
Здоровье
Вирусолог назвал главное отличие нового хантавируса от коронавируса
В беседе с Ura.ru академик РАЕН и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что хантавирус представляет для человека меньшую опасность, чем коронавирус.
Общество
«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус
В лабораторной службе «Хеликс» РБК сообщили, что также будут делать тест на новый коронавирус в Москве и Санкт-Петербурге.
Общество
Россиян призвали не паниковать и не скупать гречку
Ранее 9111.ru писал, что Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса
Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
Здоровье
В Коми выявлено два новых случая заражения коронавирусом
Всего в республике лабораторно подтверждены три анализа.