Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail. Его супруга Камилла также сдала анализ на наличие инфекции, однако получила отрицательный результат. По информации издания, сын королевы Елизаветы II отправился на карантин в замок Белморал в Шотландии.
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У принца Чарльза обнаружили коронавирус

ТАСС06:56

Принц Чарльз заразился коронавирусом

RT на русском06:49

Принц Чарльз заразился коронавирусом

Salt Mag06:42

Принц Чарльз заразился коронавирусом

URA.Ru06:41

Принц Чарльз заразился коронавирусом

РБК06:49

Британский принц Чарльз заражен коронавирусом

Аргументы недели06:45

Принц Чарльз заразился коронавирусом

РИА Новости06:42
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В Краснодарском крае упал самолет L-39

Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 10:34
Общество

В Тверской области закрываются все кинотеатры и развлекательные центры

В Тверской области будут временно закрыты все кинотеатры и развлекательные центры в соответствии с Указом Правительства России.
НашеМедиа вчера в 12:53
Общество

Власти США выделят 2 триллиона долларов на стимулирование экономики

Сенат США и администрация президента Дональда Трампа договорились выделить 2 триллиона долларов на стимулирование экономики страны, сообщает РБК со ссылкой на NYT.
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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

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Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Таиланд закрывает свои границы на въезд и выезд

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Путин объявил об отмене следующей рабочей недели из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин во время своего обращения к нации объявил об отмене следующей рабочей недели из-за рисков распространения коронавируса нового типа.
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Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Политика

Россияне назвали важнейшие поправки к Конституции

Обязательство государства обеспечить доступное и качественное медицинское обслуживание является самой важной поправкой к Конституции России.
Труд вчера в 09:07
Здоровье

Депздрав Москвы разрешил лечение заразившихся коронавирусом дома

Департамент здравоохранения Москвы разрешил домашнее лечение заразившихся коронавирусом, если заболевание протекает в легкой форме, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.
Газета.Ru вчера в 16:30
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
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Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
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КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
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Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Хоккей

Российский хоккеист дисквалифицирован за употребление наркотиков

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала защитника Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление наркотиков, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 11:59
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Песков попросил уничтожить смартфон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков попросил работников госпиталя в Коммунарке, куда прибыл Владимир Путин, уничтожить смартфон, на который был снят президент.
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ВОЗ: Эпицентр эпидемии переместится в США

По последним данным, в США выявлено 54893 больных COVID-19. Из них 783 пациента умерли, 348 выздоровели.
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Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Российская газета 07:35
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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«Матч ТВ» запускает цикл программ, посвященных Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу перенесен на год, но, несмотря на это, «Матч ТВ» запускает цикл специально подготовленных к этому турниру программ.
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ООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
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На Байкале устанавливают новые кластеры нейтринного телескопа

Новые кластеры нейтринного телескопа увеличивают вероятность поймать нужные частицы нейтрино, которых можно сравнить с космическими летописцами.
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Вирусолог назвал главное отличие нового хантавируса от коронавируса

В беседе с Ura.ru академик РАЕН и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн заявил, что хантавирус представляет для человека меньшую опасность, чем коронавирус.
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«Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус

В лабораторной службе «Хеликс» РБК сообщили, что также будут делать тест на новый коронавирус в Москве и Санкт-Петербурге.
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Россиян призвали не паниковать и не скупать гречку

Ранее 9111.ru писал, что Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля.
9111.ru 11:50
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Доктор Мясников рассказал о лекарствах от коронавируса

Известный врач и телеведущий Александр Мясников проанализировал информацию о тех лекарствах, которые могут иметь эффективность в борьбе с COVID-19.
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В Коми выявлено два новых случая заражения коронавирусом

Всего в республике лабораторно подтверждены три анализа.
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Принц Уэльский Чарльз
Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и её мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского, наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании.
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