Коронавирус

ВедомостиВедомостиУ принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC. Тест на вирус дал положительный результат, сообщил представитель британской королевской семьи. Заболевание протекает в легкой форме.
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Принц Чарльз заразился коронавирусом

РБК06:49

Принц Чарльз заразился коронавирусом

RT на русском06:49

Принц Чарльз заразился коронавирусом

РИА Новости06:42

Принц Чарльз заразился коронавирусом

URA.Ru06:41

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

ТАСС06:56

Британский принц Чарльз заражен коронавирусом

Аргументы недели06:45

Принц Чарльз заразился коронавирусом

Salt Mag06:42
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Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Вести.Ru 06:15
Общество

Путин предложил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей в месяц

Президент РФ Владимир Путин предложил с апреля выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, по 5 тысяч рублей в месяц.
РЕН ТВ 09:32
Транспорт

РЖД отменили часть поездов в России из-за коронавируса

РЖД из-за снижения пассажиропотока ввиду пандемии коронавируса отменят курсирование некоторых поездов дальнего следования по России или сократят их частоту, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
РИА Новости 02:55
Здоровье

Стало известно, как коронавирус поражает легкие

На 10–13 день наступает пик вирусной пневмонии. Поражение может распространиться на всю долю легкого.
Телеканал 360° вчера в 14:30
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Общество

Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг

Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
REGNUM 09:55
Спорт

Летние Олимпийские игры в Токио перенесли из-за коронавируса

Pro Город Самара вчера в 09:28
Финансы

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина

Курс рубля ускорил снижение на фоне выступления Владимира Путина. Доллар на Московской бирже превысил отметку в 79 рублей, - передает ТАСС.
Эхо Москвы 10:03
Здоровье

Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
Sibnet Новости вчера в 09:04
Общество

В России зафиксировали еще 163 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировали 163 новых случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 07:54
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Шоу-бизнес

Муцениеце рассказала о причинах развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.
News.ru вчера в 11:12
Общество

Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

РБК 10:03
Энергетика

Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru вчера в 02:59
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Общество

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
РИА Новости 23 марта в 09:41
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны Генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
РИА Новости 07:33
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Премьер Украины назвал источник попадания в страну коронавируса

Киев, 25 марта 2020, 15:37 — REGNUM Единственным источником коронавируса на Украине являются люди, которые вернулись в страну из путешествий или с заработков, заявил на заседании правительства 25 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
REGNUM 08:37
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Футбол

Бывший игрок «Амкара» Якубко назвал Наваса «говном»

Экс-игрок «Амкара» и московского «Динамо» Мартин Якубко рассказал о самых неудобных защитников, против которых он играл.
ProstoProSport 09:45
Гаджеты

Новую прошивку EMUI от Huawei уже получили 100 млн пользователей

Представители китайской компании Huawei рассказали, что их фирменная оболочка, именуемая EMUI 10, установлена уже на более 100 миллионах устройствах.
NewInform вчера в 04:38
Политика

Здоровьесбережение, перенос голосования и новый вариант работы экономики: президент обратился к нации

Президент заявил, что просит граждан прийти на участки и высказать мнение, но само голосование пройдёт не 22 апреля, а позднее.
Военное обозрение 10:04
Общество

Собянин доложил Путину о высокой динамике распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, в рамках которого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что динамика распространения коронавируса достаточно высокая, сообщается на сайте президента России.
РИАМО вчера в 09:47
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Общество

Лещенко госпитализирован с подозрением на коронавирус

Super.ru вчера в 08:46
Происшествия

Тревога цунами объявлена на Курилах после мощного землетрясения

В Северо-Курильском районе Сахалинской области объявлена тревога цунами после землетрясения магнитудой 7,2 произошедшего в среду днем в Тихом океане, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
Интерфакс вчера в 23:22
Общество

Россиян предложили освободить от уплаты коммунальных платежей

На период карантинных мер из-за коронавируса россиян предложили освободить от коммунальных платежей.
Российская газета 01:16
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Принц Уэльский Чарльз
Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и её мужа принца Филиппа, герцога Эдинбургского, наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании.
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