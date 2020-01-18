Общество
Российская газетаУ принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы
По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл. Якобы пара может многое себе позволить, так как на счетах Меган имеется порядка 5 миллионов фунтов за съемки в кино и ведение собственного блога.
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Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Происшествия
В Москве трое мужчин провалились под лед
Политика
Трамп раскритиковал идею о строительстве «морской стены» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп раскритиковал идею о строительстве барьерной стены для защиты Нью-Йорка от штормов.
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ
Шоу-бизнес
Модель Ксения Пунтус рассказала обстоятельства своего падения из окна
Известная модель Ксения Пунтус смогла рассказать обстоятельства, которые привели к ее падению с окна квартиры.
Общество
Президент Ливана призвал армию и полицию навести порядок в Бейруте
Президент Ливана Мишель Аун потребовал от командующего армией и главы внутренних сил безопасности стабилизировать обстановку в центре Бейрута и обеспечить безопасность мирных демонстрантов, сообщает ливанский телеканал LBC.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Политика
Вице-премьеры Голодец и Чуйченко не войдут в новое правительство
Источники РБК в правительстве подтвердил также данные «Ведомостей» о том, что пост первого заместителя Мишустина может занять действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов.
Кино
Актер Хэнк Азария отказался продолжать озвучивать Апу в «Симпсонах»
Американский актер Хэнк Азария отказался озвучивать индийского продавца круглосуточного магазина Апу Нахасапимапетилона в мультсериале «Симпсоны».
Экономика
Володин в Псковской области обсудил импортозамещение и ОЭЗ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в рамках рабочей поездки в Псковскую область посетил особую экономическую зону «Моглино», осмотрел лакокрасочное производство, а также производственные цеха и химическую лабораторию.
Общество
Названы самые вредные для сна привычки
Хоккей
Сборная дивизиона Харламова выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ
Происшествия
Московский школьник избил учительницу из-за наушников
Армия и оружие
Фигуры сложного пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами пилота
На кадрах видно, как вертолёт выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа, в том числе «воронку», подразумевающую движение по кругу с врагом на прицеле, и «горку» — полёт боком с резким набором высоты, передаёт телеканал «Звезда».
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.
Футбол
«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Политика
Польша заявила права на ряд шедевров искусства в России
Специальные отряды НКВД реквизировали ценные произведения польского искусства, многие из которых все еще в России.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Политика
Помпео прибыл на конференцию по Ливии в Берлине
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл на конференцию по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Единоборства
Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получит гонорар в размере трех миллионов долларов за бой с американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246, сообщает mmafighting.com со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада (NSAC).
Авто
В Сети напомнили о перспективном УАЗ-3972
Впоследствии были разработаны опытные образцы УАЗ-3972, которые представляли собой бескапотные автомобили третьего поколения перспективного семейства.