По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл. Якобы пара может многое себе позволить, так как на счетах Меган имеется порядка 5 миллионов фунтов за съемки в кино и ведение собственного блога.

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