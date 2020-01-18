Общество

Российская газетаРоссийская газетаУ принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы

По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл. Якобы пара может многое себе позволить, так как на счетах Меган имеется порядка 5 миллионов фунтов за съемки в кино и ведение собственного блога.
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