Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее сообщалось о шести случаев COVID-19 среди парламентариев.

У пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу

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