Коронавирус
РИА НовостиУ пяти депутатов Госдумы нашли антитела к коронавирусу
Тесты выявили антитела к коронавирусу у пятерых депутатов Госдумы, сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее сообщалось о шести случаев COVID-19 среди парламентариев.
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Единоборства
Нганну: не думаю, что наш бой с Джоном Джонсом состоится
Боец UFC Фрэнсис Нганну сомневается, что его поединок с Джоном Джонсом состоится.
Чемпионат вчера в 15:51
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Происшествия
В Екатеринбурге выявили коронавирус у медиков больницы № 6
В управлении уточнили, что о вспышке коронавируса говорить не приходится — вирус выявили у небольшого количества медиков.
REGNUM 05:52
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 19 мая в 20:17
Кино
В Сети появился трейлер фильма HBO о преследовании геев в Чечне
HBO снял документальную ленту о притеснениях за нетрадиционную сексуальную ориентацию в Чечне.
Росбалт 02:54
Здоровье
В Саратовской области от коронавируса скончались 16 человек
В Саратовской области по состоянию на 21 мая от коронавируса скончались 16 человек.
Регион 64 05:56
Здоровье
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева уточнила, что риск заражения коронавирусом никак не связан с избыточным весом человека.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество
В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса
Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
Энергетика
Саудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну
Ценовая война между Саудовской Аравией и России может снова возобновиться, когда нефтяные котировки приблизятся к 50-55 долларов за баррель.
ГЛАС.RU 04:11
Происшествия
В Якутии найдены тела двух охотников с простреленными головами
В Якутии на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей найдены тела двух мужчин 57 и 40 лет.
Znak.com 01:56
Общество
Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник
В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
Общество
Найденные в челябинском лесу Toyota Camry отдадут медикам
Остальные машины пополнят автопарк правительства региона, сообщают "Вести". Более полусотни Toyota Camry стоят в лесу около полугода.
Народные новости вчера в 13:23
Общество
Режим карантина в Краснодарском крае продлен до 6 июня
Режим карантина, введенного из-за коронавируса, продлевается в Краснодарском крае до 6 июня.
Газета.Ru 06:20
Политика
Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
Общество
СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Московский власти собираются потребовать соблюдения двухнедельной самоизоляции людей, у которых выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
Происшествия
В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»
Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня западное направление представляет наибольшую угрозу для безопасности страны.
Мой Брянск вчера в 10:50
Энергетика
Польская PGNiG намерена наладить отношения с «Газпромом»
Как отметил Квечиньский, в данный момент идет этап конструктивного обсуждения между российской и польской фирмами.
RuNews24.ru 01:20
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
Общество
Forbes перечислил богатейших российских наследников
Газета.Ru 03:58
Общество
Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с развитием коронавируса в России остается сильно непредсказуемой.
Lenta.ru 05:45