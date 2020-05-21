Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.

У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу

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