Коронавирус
РБКУ пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает ТАСС.
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Общество
Путин предложил начать ЕГЭ 29 июня
Президент России Владимир Путин предложил начать проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 29 июня.
РБК 07:59
Общество
Мясников развеял новые слухи о медицинских масках
Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
Общество
Представитель ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что Москва находится в начале фазы стабилизации по коронавирусу, поскольку показатели заболеваемости ещё высоки.
RT на русском 04:28
Армия и оружие
Турция подвела итоги вмешательства в войну в Ливии
Lenta.ru вчера в 14:22
Общество
Власти Кубани продлевают карантин до 6 июня
В Краснодарском крае решено продлить карантин по коронавирусной инфекции до 6 июня.
Вести.Ru 06:57
Здоровье
AP: почти 9,5 тысяч российских медиков заразились коронавирусом
«В прошлом месяце по меньшей мере 9 479 медицинских работников из 70 регионов России заразились коронавирусом и более 70 человек умерли, следует из данных местных чиновников и сообщений прессы», — подсчитало агентство.
Медиазона 04:06
Общество
Татьяна Навка вылечилась от коронавируса
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
Общество
Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
РИАМО 04:08
Экономика
Фонд Morgan Stanley инвестировал в основанную россиянином IT-компанию
Ecwid была создана в Ульяновске в 2009 г. россиянином Русланом Фазлыевым, с тех пор стартап перевел часть команды в США.
Ведомости 07:29
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости
Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
Discover24 03:31
Общество
Мясников назвал потенциальное число переболевших COVID-19 в России
Около 7 миллионов человек в России могли переболеть коронавирусом, такой вывод можно сделать на основе научных исследований в США и Франции, рассказал главный врач Городской клинической больницы №71, представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников.
РИА Новости 05:34
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 19 мая в 13:55
Происшествия
Направлено в суд дело депутата Казгордумы Рушании Бильгильдеевой
64 тома уголовного дела Рушании Бильгильдеевой скоро поступят в Вахитовский райсуд Казани.
Реальное время 06:38
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
Общество
Давид Якобашвили вернулся в Россию
Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию, сообщает РБК.
Ведомости 04:35
Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Герасимов
Российская газета 06:53
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Культура
Сын Виктора Цоя хочет зарегистрировать бренд «Кино»
Сын рок-музыканта Виктора Цоя Александр обратился в Роспатент, чтобы запатентовать бренд «Кино», пишет агентство городских новостей «Москва».
Sostav.ru вчера в 07:05
Авто
LADA Vesta Sport получила два новых цвета
«Заряженный» седан LADA Vesta получил два новых цвета – черный металлик «Маэстро» и ярко-синий металлик «Дайвинг».
Автостат 06:56
Общество
Суд в США разрешил достать телеграф с затонувшего парохода «Титаник»
Частная американская компания RMS Titanic Inc. получила разрешение суда на извлечение и подъём из-под воды беспроводного телеграфа фирмы «Маркони», известного как «голос "Титаника"».
News.ru вчера в 04:40
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Общество
Медведев заявил об изменении мира из-за пандемии
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пандемия коронавируса, скорее всего, изменила мир окончательно.
RT на русском 05:30
Экономика
Сечин останется главой «Роснефти»
"Роснефтью" Сечин руководит с мая 2012 года. В 2004-2011 годах он был председателем совета директоров компании.
Российская газета вчера в 07:08