Коронавирус
РБКУ пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу
Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе заседания Госдумы.
Читать в источнике
Оценить65
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 09:35, Ашберн
Общество
Жителей Москвы предупредили о мокром снеге 21 мая
Учитывая, что уже на высоте 883 метра (уровень облаков нижнего яруса) температура станет отрицательной (минус 0,6 градуса), а у земли к утру понизится до плюс одного — плюс шести, то ближайшей ночью и в утренние часы четверга дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости", — предупредил Тишковец.
РИА Новости вчера в 08:04
Здоровье
В России спрогнозировали резкий рост смертности от рака
Более половины врачей (52%) заявили о том, что в стране наблюдается ухудшение доступности медицинской помощи на фоне борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Online47.ru 00:22
Экономика
Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции
В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 11:01
Общество
Медведев назвал самоизоляцию отрицательной для всех
Самоизоляция, введенная на фоне распространения коронавируса, отрицательна для всех, в четверг, 21 мая, заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Известия 09:27
Космос
Компания «Космокурс» разрабатывает сверхлёгкую ракету-носитель
Ореанда-Новости 09:16
Футбол
Экс-арбитр Гонсалес: 90 процентов испанских судей болеет за «Реал», 10 — за «Барселону»
Нравится это «Барселоне» или нет, но 70 процентов населения, не считая Каталонии, болеет за «Реал».
Чемпионат 08:10
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Общество
В Совфеде предложили уголовное наказание за выплаты серых зарплат
В России могут ввести уголовную ответственность за начисление серой зарплаты.
РБК 06:51
Здоровье
Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца
Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
Биатлон
Касперович и Норицын станут тренерами сборной Болгарии по биатлону
Касперович займёт позицию главного тренера, а Норицын, в прошлом сезоне возглавлявший женскую сборную России будет его ассистентом.
News.ru 09:28
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
На Едином портале государственных услуг запущен отдельный сервис для осуществления выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Минзэлэ (Мензеля) 02:52
Общество
Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране
Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране.
Известия 07:26
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара вышел из СИЗО
Киев, 21 мая 2020, 16:01 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара вышел из СИЗО, внеся залог.
REGNUM 09:01
Футбол
«Оренбург» объявил имя нового президента клуба
Генеральный директор "Газпром добыча Оренбург" по корпоративной защите Василий Еремякин назначен на пост президента "Оренбурга", сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 08:42
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова показала своих подросших детей в их день рождения
Нине исполнилось девять лет, а Ивану — семь. Дети появились на свет в браке артистки с кинорежиссером Резо Гигинеишвили.
Летидор 09:00
Общество
В Осло: Россия может выкачать «норвежскую нефть» из трансграничных месторождений
По словам норвежского политика, на границе России и Норвегии, к северу от границы льдов, существуют трансграничные месторождения нефти и газа, расположенные по обе стороны от границы.
Военное обозрение 01:42
Биатлон
Губерниев рассказал о массовом приеме допинга в российском биатлоне
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал в интервью YouTube-каналу "Игра в тело" о массовом приеме запрещенных препаратов в российском биатлоне.
РИА Новости 06:20
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Газета.Ru 08:49
Шоу-бизнес
Стало известно о брачном договоре Полины Гагариной с мужем-фотографом
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков уже договорились о том, как поделят имущество при разводе, утверждают инсйдеры.
Газета.Ru 04:01
Политика
Зеленский подарил вышиванку несуществующему президенту Канады
Офис президента Украины Владимира Зеленского отчитался о подарках ко Дню вышиванки лидерам мировых держав, среди которых обнаружили несуществующего президента, пишет "Европейская правда".
РИА Новости 07:46
Кино
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»
Sunmag.me вчера в 10:24
Общество
Правительство выделит на поддержку автопрома 25 млрд рублей
Автоновости дня 06:16
Здоровье
Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу.
Lenta.ru вчера в 18:21
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15