Экспресс-тесты выявили антитела к коронавирусу у пяти депутатов Госдумы, о заболевании которых ранее не было известно. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в ходе заседания Госдумы.

У пяти депутатов Госдумы обнаружили антитела к коронавирусу

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