У пытавшегося проголосовать дважды Лобкова аннулировали бюллетень

Московские ведомости 8

Ранее сообщалось, что Лобков смог проголосовать дважды, один раз - в электронном формате, а во второй раз - на избирательном участке. Позднее урна с его бюллетенем была опечатана, а его голос на бумажном носителе аннулирован.