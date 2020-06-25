У пытавшегося проголосовать дважды Лобкова аннулировали бюллетень
Ранее сообщалось, что Лобков смог проголосовать дважды, один раз - в электронном формате, а во второй раз - на избирательном участке. Позднее урна с его бюллетенем была опечатана, а его голос на бумажном носителе аннулирован.В источнике
С чего всё началось
Бюллетень журналиста Лобкова аннулировали
У журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать дважды, будет учтен только электронный голос, его бюллетень на избирательном участке признан недействительным, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новостивчера в 09:15
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Бюллетени в урне на участке, где проголосовал Лобков, признаны недействительными
Интерфаксвчера в 13:28