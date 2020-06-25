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У пытавшегося проголосовать дважды Лобкова аннулировали бюллетень

Ранее сообщалось, что Лобков смог проголосовать дважды, один раз - в электронном формате, а во второй раз - на избирательном участке. Позднее урна с его бюллетенем была опечатана, а его голос на бумажном носителе аннулирован.В источнике
С чего всё началось

Бюллетень журналиста Лобкова аннулировали

У журналиста и ведущего "Дождя" Павла Лобкова, который пытался проголосовать дважды, будет учтен только электронный голос, его бюллетень на избирательном участке признан недействительным, сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
РИА Новостивчера в 09:15
Подробнее о событии

Бюллетени в урне на участке, где проголосовал Лобков, признаны недействительными

Интерфаксвчера в 13:28

Урну с бюллетенем Павла Лобкова опечатали

Московский Комсомолецвчера в 11:11

Проголосовал дважды: урну с бюллетенем Лобкова опечатали, а голос аннулировали

Вести.Ruвчера в 10:32

У пытавшегося проголосовать дважды журналиста аннулировали бюллетень

Известиявчера в 11:07

Из-за провокации Лобкова нельзя признать все бюллетени в урне, заявил ЦИК

РИА Новостивчера в 13:21

Бумажный бюллетень Павла Лобкова аннулировали

Дождьвчера в 09:44

У пытавшегося проголосовать дважды Лобкова аннулировали бюллетень

РЕН ТВвчера в 09:34
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