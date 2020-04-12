Один человек, у которого ранее был подтверждён коронавирус, скончался. Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 апреля Вяземский дом-интернат для пожилых закрыт на изоляцию, после того как коронавирус заподозрили у одного из его сотрудников.

В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус

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Футбол «Реал» проявляет интерес к дорогостоящему защитнику «РБ Лейпцига» Мадрид, 10 апреля 2020, 21:27 — REGNUM Центральный защитник «Ред Булл Лейпцига» и молодежной сборной Франции Дайо Упамекано попал в трансферный список мадридского «Реала».

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