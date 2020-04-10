Коронавирус
RuNews24.ruУ работника вяземского дома престарелых выявлен коронавирус
Предварительно зараженного коронавирусной инфекцией сотрудника изолировали. Учреждение работает в режиме строгой изоляции, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Смоленской области Алексей Островский. Сотрудники уже приняли вссе нужные профилактические меры.
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В Вяземском доме престарелых тест выявил подозрение на COVID
Московский Комсомолец Смоленск10 апреля в 03:28
У сотрудника Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов подозревают коронавирус
Readovka67.ru10 апреля в 03:50
Первичный тест выявил коронавирус у сотрудника дома престарелых в Смоленской области
Интерфакс - Россия10 апреля в 03:29
В Вяземском районе коронавирус выявили у сотрудника дома-интерната для престарелых
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