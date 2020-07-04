Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.

У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами

Политика Путин подписал указ о поправках к Конституции Президент России Владимир Путин подписал указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесёнными в неё поправками». 5,6K

Происшествия Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке «Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости. 606

Политика Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в связи с развитием экономики скоро столкнется c нехваткой рабочих рук, поэтому страна заинтересована в притоке трудовых мигрантов. 6,1K

Политика Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга». 2,8K

Общество ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против «дочки» Procter & Gamble — компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» — за разницу в качестве капсул для стирки Ariel в России и в Европейском союзе. 37

Экономика В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина. 48

Гаджеты Huawei готовит компьютерные мониторы в трёх ценовых категориях Известно, что к выпуску готовятся панели в трёх ценовых сегментах — класса high-end, среднего уровня и бюджетной категории.

Общество В США зафиксирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса В США за сутки выявили 57 497 новых случаев коронавирусной инфекции, что стало наибольшим суточным приростом заболеваемости с начала пандемии. 150

Политика Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу с Днем независимости США отметил важность выстраивания прочных и конструктивных отношений с Вашингтоном для Минска "на основании общих ценностей и приоритетов", сообщила в субботу пресс-служба главы республики. 1

Кино Сериал «Кэти Кин» закрывают после первого сезона Сериал «Кэти Кин» будет закрыт после первого сезона — телеканал The CW официально объявил о принятии этого непростого решения.

Общество В Кузбассе умер одиннадцатый пациент от осложнений, вызванных COVID-19 Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

Здоровье За сутки 6 человек умерли от коронавируса в Свердловской области В России за сутки от коронавируса скончались 216 человек, всего в стране зарегистрировано 9 536 смертей от COVID-19.