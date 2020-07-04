Политика
Российская газетаУ разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
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NYT: разведка США доложила Трампу о пробелах в доказательствах сговора России и талибов
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Известно, что к выпуску готовятся панели в трёх ценовых сегментах — класса high-end, среднего уровня и бюджетной категории.
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Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости вчера в 11:24
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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
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Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
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Лукашенко отметил важность для Белоруссии прочных отношений с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении американскому коллеге Дональду Трампу с Днем независимости США отметил важность выстраивания прочных и конструктивных отношений с Вашингтоном для Минска "на основании общих ценностей и приоритетов", сообщила в субботу пресс-служба главы республики.
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Сериал «Кэти Кин» закрывают после первого сезона
Сериал «Кэти Кин» будет закрыт после первого сезона — телеканал The CW официально объявил о принятии этого непростого решения.
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Одиннадцатый пациент умер в Кузбассе от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за сутки выявлен 71 новый случай заражения, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:17
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Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
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Большинство случаев коронавируса вызваны новым более заразным штаммом
Ранее издание UfaTime.ru писало, что в США выявлено наибольшее число случаев заболевания коронавирусом.
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Установлены санитарные требования к работе школ и детсадов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об утверждении санитарно-эпидемиологических правил по работе образовательных организаций для детей и молодежи в условиях COVID-19.
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