Политика

Российская газетаРоссийская газетаУ разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
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Американская разведка не нашла доказательств наличия «сделки» России с талибами

ФАН01:52

Разведка США не подтвердила слухи о «сговоре» России и талибов

Взгляд.ру00:30

NYT: разведка указала Трампу на отсутствие прямых свидетельств сговора России и талибов

ТАССвчера в 21:41

NYT сообщила об отсутствии уверенности разведки в связи России с талибами

РБКвчера в 23:44

Сколько стоит скальп американского солдата

Экспресс газетавчера в 07:12

США: кругом одни предатели

Еженедельник Звездавчера в 07:01

«Прямых доказательств, что Трамп покрывает русских, не нашлось»

Росбалтвчера в 05:00
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Общество

Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус

Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Происшествия

Задержанная за хищение 40 млн замглавы науки РФ не признает вину

Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич, задержанная по подозрению в мошенничестве на 40 млн рублей, не признает свою вину.
URA.Ru 03:08
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме

В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
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Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
40
Общество

Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек

За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
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Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
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Политика

Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
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Экономика

В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
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Происшествия

Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП

REGNUM вчера в 11:44
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Кино

Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
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Армия и оружие

В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»

Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02 июля в 02:49
45
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН вчера в 10:57
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Известия вчера в 04:30
1,8K
Гаджеты

Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве

Недавно Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как они используют зарядное устройство, входящее в комплект поставки смартфонов.
Игромания.ру вчера в 16:23
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Наука

Краткосрочный иммунитет от коронавируса развился у зараженных обезьян

Азиатский ученые провели эксперимент, в ходе которого заразили лабораторных макак-резусов коронавирусом нового типа, чтобы проверить наличие иммунитета от повторного заболевания.
Сайт интересных новостей вчера в 19:47
12
Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

Известия вчера в 20:46
11
Происшествия

В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку

Сотрудники полиции совместно с представителями Управления ФСБ по РБ арестовали организатора и пятерых членов преступной группировки, "крышевавшей" предпринимателей города Октябрьского.
Российская газета 02:54
3
Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 02 июля в 17:45
7,4K
Происшествия

Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
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Здоровье

Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными

Исключения будут для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 17:27
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Космос

Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор

Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
Evo-rus.com 02 июля в 02:38
Шоу-бизнес

Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист

iReactor вчера в 12:13
64
Общество

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва вчера в 15:43
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Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
3,3K
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
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Футбол

«Крылья Советов» завершают подготовку к матчу с «Ростовом»

Самарцы успели набрать скромные 23 очка.
Скат вчера в 08:38
Футбол

Месси может в следующем году воссоединиться с Гвардиолой

Газета.Ru 00:45
Религия

Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
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Политика

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
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Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости вчера в 11:24
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