Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.

У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами

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