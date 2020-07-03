Политика
Российская газетаУ разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
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Общество
Еще у 6632 человек в России выявили коронавирус
Коронавирус обнаружили у 6632 человек в России за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в субботу, 4 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Происшествия
Задержанная за хищение 40 млн замглавы науки РФ не признает вину
Заместитель министра науки и высшего образования России Марина Лукашевич, задержанная по подозрению в мошенничестве на 40 млн рублей, не признает свою вину.
URA.Ru 03:08
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Происшествия
Адвокат Ефремова пояснил свои слова о непризнании актером вины в ДТП
REGNUM вчера в 11:44
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform 02 июля в 11:18
Армия и оружие
В России запустили серийное производство автомата А-545 для «Ратника»
Автомат А-545 для боевой экипировки «Ратник» запущен в серийное производство в России. Это оружие считается прямым конкурентом АК-12.
iReactor 02 июля в 02:49
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН вчера в 10:57
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Известия вчера в 04:30
Гаджеты
Apple спрашивает пользователей iPhone о штатном зарядном устройстве
Недавно Apple начала рассылать пользователям iPhone опрос о том, как они используют зарядное устройство, входящее в комплект поставки смартфонов.
Игромания.ру вчера в 16:23
Наука
Краткосрочный иммунитет от коронавируса развился у зараженных обезьян
Азиатский ученые провели эксперимент, в ходе которого заразили лабораторных макак-резусов коронавирусом нового типа, чтобы проверить наличие иммунитета от повторного заболевания.
Сайт интересных новостей вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46
Происшествия
В Башкирии полицейские обезвредили преступную группировку
Сотрудники полиции совместно с представителями Управления ФСБ по РБ арестовали организатора и пятерых членов преступной группировки, "крышевавшей" предпринимателей города Октябрьского.
Российская газета 02:54
Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 02 июля в 17:45
Происшествия
Абэ направил 10 тысяч военных на места наводнений на юго-западе Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на экстренном заседании правительства объявил, что на места наводнений и оползней на юго-западе страны направлены 10 тыс. военнослужащих.
RT на русском 00:47
Здоровье
Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными
Исключения будут для пациентов с базально-клеточным раком кожи, которые снимаются с диспансерного наблюдения через пять лет от постановки диагноза, так как по прошествии этого времени считаются полностью излеченными, уточнили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 17:27
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор
Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
Evo-rus.com 02 июля в 02:38
Шоу-бизнес
Шансы Андрея Норкина получить наследство покойной супруги оценил юрист
iReactor вчера в 12:13
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва вчера в 15:43
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM вчера в 18:21
Футбол
«Крылья Советов» завершают подготовку к матчу с «Ростовом»
Самарцы успели набрать скромные 23 очка.
Скат вчера в 08:38
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
Политика
Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости вчера в 11:24