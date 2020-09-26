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РИА Новости
РИА Новости

«У ребят шок»: родителей возмутили итоги отбора на Детское Евровидение

Финал национального отборочного тура прошел накануне в Москве. По итогам голосования зрителей и членов жюри был определен представитель России на международном конкурсе детской песни Евровидение — 2020. Им стала одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

«63% превратились в 0,25%». Скандал разгорелся на российском отборе на детское Евровидение — родители нашли ошибки

Одиннадцатилетняя София Феськова представит в этом году Россию на детском Евровидении. Но к результатам голосования у многих родителей есть вопросы.
Телеканал 360°вчера в 11:42
Подробнее о событии
URA.Ru

На российском отборе «Детского Евровидения» разгорелся скандал. «Мутные игры с неизвестным жюри»

URA.Ru18:33
Ридус

При отборе представителя России на детском Евровидении разгорелся скандал

Ридусвчера в 12:44
News.ru

Организаторы Детского Евровидения объяснились на фоне скандала

News.ru18:15
РИА Новости

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием

РИА Новостивчера в 16:22
Телеканал 360°

Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям

Телеканал 360°вчера в 14:07
Московский Комсомолец

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на обвинения

Московский Комсомолец17:49
Anews

11-летнюю участницу «Евровидения-2020» обвинили в подкупе жюри на отборочных

Anewsвчера в 10:18

Глава МИД Белоруссии обвинил соседей в попытке ввергнуть страну в хаос

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинил ряд соседних государств в попытке ввергнуть республику в хаос и отбросить ее назад в развитии.
Lenta.ru19:34

Власти Москвы порекомендовали беременным соблюдать домашний режим

Беременные женщины и люди с рядом заболеваний пополнили список граждан, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия25 сентября в 14:31
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Маск показал фото космического корабля Starship с хвостовым оперением

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter фотографию космического корабля SpaceX Starship, который собирают с оперением для первого полета на высоту около 18 км. "Starship SN8 с задними закрылками корпуса", — говорится в подписи к фотографии.
РБКвчера в 16:11
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Эксперт рассказал, кто выигрывает от слияния «Яндекса» и TCS Group

Москва, 25 сентября 2020, 16:05 — REGNUM Сделка Тинькофф и Яндекса — редкий для рынка случай справедливого «win-win», когда обе стороны одинаково заинтересованы в партнерстве и обладают крайне сильными, сопоставимыми позициями каждый в своем сегменте.
REGNUM25 сентября в 09:05
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ВШЭ сообщила о сокращении среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс в России сократился на 6,1%, сообщили исследователи Высшей школы экономики в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития».
Общественная служба новостейвчера в 06:14
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