Финал национального отборочного тура прошел накануне в Москве. По итогам голосования зрителей и членов жюри был определен представитель России на международном конкурсе детской песни Евровидение — 2020. Им стала одиннадцатилетняя София Феськова из Санкт-Петербурга.

С чего всё началось «63% превратились в 0,25%». Скандал разгорелся на российском отборе на детское Евровидение — родители нашли ошибки Одиннадцатилетняя София Феськова представит в этом году Россию на детском Евровидении. Но к результатам голосования у многих родителей есть вопросы. Телеканал 360° вчера в 11:42