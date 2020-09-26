«У ребят шок»: родителей возмутили итоги отбора на Детское Евровидение
Мать одного из участников финала национального отборочного тура на Детское Евровидение Рутгера Гарехта заявила телеканалу "360", что итоги голосования вызвали у нее вопросы.В источнике
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Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям
Именно Академия Игоря Крутого занималась организацией национального отборочного тура детского Евровидения в России. Мажарова подчеркнула, что финальный отбор и голосование конкурса детское Евровидение 2020 проходили по всем правилам Вещательного союза.
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