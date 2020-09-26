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РИА Новости
РИА Новости

«У ребят шок»: родителей возмутили итоги отбора на Детское Евровидение

Мать одного из участников финала национального отборочного тура на Детское Евровидение Рутгера Гарехта заявила телеканалу "360", что итоги голосования вызвали у нее вопросы.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям

Именно Академия Игоря Крутого занималась организацией национального отборочного тура детского Евровидения в России. Мажарова подчеркнула, что финальный отбор и голосование конкурса детское Евровидение 2020 проходили по всем правилам Вещательного союза.
Телеканал 360°вчера в 14:07
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на обвинения

Московский Комсомолец17:49
News.ru

Организаторы Детского Евровидения объяснились на фоне скандала

News.ru18:15
ФАН

Родители пожаловались на странную систему голосования Детского Евровидения

ФАНвчера в 12:45
Царьград

Всё, как с дочкой Алсу? Отбор детей из России на Евровидение закончился скандалом

Царьградвчера в 14:38
Телеканал 360°

Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям

Телеканал 360°вчера в 14:07
РИА Новости

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием

РИА Новостивчера в 16:22
Ридус

При отборе представителя России на детском Евровидении разгорелся скандал

Ридусвчера в 12:44

Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России

26 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова связала рост заболеваемости COVID-19 в России прежде всего с несоблюдением мер профилактики, а также с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций.
Иммунолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом осенью в России
Известия20:55

Владелица японского секс-бюро обвинила власти в нарушении конституции

Владелица токийской компании, предоставляющей услуги секс-работниц, подала накануне в суд на государство, заявив, что полное исключение секс-индустрии из программы денежных выплат для поддержки малого бизнеса, пострадавшего от коронавируса, является дискриминацией, запрещенной конституцией.
ИА Красная Весна24 сентября в 03:31

ВШЭ сообщила о сокращении среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс в России сократился на 6,1%, сообщили исследователи Высшей школы экономики в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития».
Общественная служба новостейвчера в 06:14
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Новый ракетный эсминец «Дельберт Блэк» вошел в состав ВМС США

Новый американский ракетный эсминец «Дельберт Блэк» (DDG 119) класса «Арли Берк» в субботу, 26 сентября, официально вошел в боевой состав военно-морских сил США в ходе церемонии, состоявшейся в Порт-Канаверал в штате Флорида, сообщили в министерстве обороны страны.
Известия18:50
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Минздрав Белоруссии объяснил рост заболеваемости COVID-19 протестами

Суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии растет, в том числе, из-за протестов, участники которых не соблюдают социальную дистанцию, сообщил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
РБК17:47
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Получится ли у американского газа заменить российский

В последнее время на фоне проблем с окончанием строительства "Северного потока — 2" все чаще в средствах массовой информации слышится мнение: "Без российских поставок Европа будет сильно переплачивать за дорогой американский СПГ".
РИА Новостивчера в 01:00
48

Юрист сообщил результаты анализов на алкоголь погибшей дочери Конкина

Ранее криминалисты установили, что причиной смерти стало утопление, но для такой пловчихи, какой была София Конкина, это все выглядит более чем нелепо, убеждены многие.
Территория новостей25 сентября в 12:39
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МИД Сирии назвал незаконной оккупацией присутствие США и Турции

Дамаск сделает все возможное в соответствии с международным правом для того, чтобы положить конец незаконной оккупации части своих территорий со стороны Турции и США, заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем.
Интерфакс18:26
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