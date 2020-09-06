У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ
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Перцовый газ был распылен в воздух около оцепления ОМОН у Дворца независимости в Минске, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 6 сентября сообщил корреспондент «Известий» с места событий.В источнике
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