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Известия
Известия

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Перцовый газ был распылен в воздух около оцепления ОМОН у Дворца независимости в Минске, где находится резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом 6 сентября сообщил корреспондент «Известий» с места событий.В источнике
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РБК

Шествие оппозиции в центре Минска закончилось массовыми задержаниями

РБК13:22
Известия

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Известия11:44
ТАСС

Около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ

ТАСС10:55
Вести.Ru

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Вести.Ru11:11
URA.Ru

В Беларуси растет число задержанных на мирных акциях. У резиденции Лукашенко распыляют газ

URA.Ru11:02
Газета.Ru

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Газета.Ru11:17
РИА Новости

У резиденции Лукашенко начались задержания протестующих

РИА Новости11:37

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе
Lenta.ru12:44

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
2,8K

Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa4 сентября в 04:56
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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