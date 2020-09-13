У резиденции Лукашенко размещены БТРы и водометы
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К Дворцу независимости в Минске, где расположена рабочая резиденция президента Александра Лукашенко, стянуты десяток БТРов и другая спецтехника. БТРы с военными стоят у забора дворца со стороны здания "ЭКСПО", на другой стороне выстроились машины с водометами.В источнике
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