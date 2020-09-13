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Вести.Ru
Вести.Ru

У резиденции Лукашенко размещены БТРы и водометы

К Дворцу независимости в Минске, где расположена рабочая резиденция президента Александра Лукашенко, стянуты десяток БТРов и другая спецтехника. БТРы с военными стоят у забора дворца со стороны здания "ЭКСПО", на другой стороне выстроились машины с водометами.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Военные и бронетехника снова стянуты в центр Минска

Интерфакс07:22
URA.Ru

В Минске задерживают протестующих. К резиденции Лукашенко стягивают БТРы

URA.Ru07:18
Lenta.ru

К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику

Lenta.ru05:06
Вести.Ru

У резиденции Лукашенко размещены БТРы и водометы

Вести.Ru06:30
РИА Новости

К резиденции Лукашенко в Минске стянуты БТР

РИА Новости06:07
Газета.Ru

В центр Минска стягивается военная бронетехника, в том числе БТР

Газета.Ru05:39
Life.ru

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Life.ru04:38

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