У резиденции Лукашенко в Минске распылили перцовый газ
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Перцовый газ распылили вблизи оцепления ОМОН вокруг резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, где на несанкционированную акцию собрались протестующие против результатов выборов. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС. По какой причине и кто применил газ пока не известно.В источнике
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