Перцовый газ распылили вблизи оцепления ОМОН вокруг резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, где на несанкционированную акцию собрались протестующие против результатов выборов. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС. По какой причине и кто применил газ пока не известно.