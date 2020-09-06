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Парламентская газета
Парламентская газета

У резиденции Лукашенко в Минске распылили перцовый газ

Перцовый газ распылили вблизи оцепления ОМОН вокруг резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, где на несанкционированную акцию собрались протестующие против результатов выборов. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС. По какой причине и кто применил газ пока не известно.В источнике
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РИА Новости

У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество

РИА Новостивчера в 11:11
Коммерсантъ

В Минске прошли массовые задержания протестующих

Коммерсантъвчера в 11:55
Известия

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Известиявчера в 11:44
РБК

Шествие оппозиции в центре Минска закончилось массовыми задержаниями

РБКвчера в 13:22
Вести.Ru

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Вести.Ruвчера в 11:11
URA.Ru

В Беларуси растет число задержанных на мирных акциях. У резиденции Лукашенко распыляют газ

URA.Ruвчера в 11:02
ТАСС

Около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ

ТАССвчера в 10:55

Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
84

Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известия4 сентября в 17:25
6

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
ToDay News Ufa4 сентября в 04:56
3

Газизов счел отмену матча второй команды «Спартака» несчастным случаем

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что у футболистов и болельщиков клуба не возникло никаких проблем из-за отмены матча второй команды против брянского «Динамо» в первенстве ФНЛ (втором дивизионе чемпионата России) из-за коронавируса.
РБК спорт5 сентября в 08:23
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Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

За последний месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на начало сентября составляет 79 700 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.
BFM.ruвчера в 12:09
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Лидер ХДС не исключила обсуждения «Северного потока - 2» из-за инцидента с Навальным

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр не исключает, что власти ФРГ вынесут на повестку дня будущее проекта "Северный поток - 2" из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.
ТАССвчера в 12:29
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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