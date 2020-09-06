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Парламентская газета
Парламентская газета

У резиденции Лукашенко в Минске распылили перцовый газ

Перцовый газ распылили вблизи оцепления ОМОН вокруг резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске, где на несанкционированную акцию собрались протестующие против результатов выборов. Об этом в воскресенье сообщает ТАСС. По какой причине и кто применил газ пока не известно.В источнике
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РБК

Шествие оппозиции в центре Минска закончилось массовыми задержаниями

РБК13:22
URA.Ru

В Беларуси растет число задержанных на мирных акциях. У резиденции Лукашенко распыляют газ

URA.Ru11:02
Известия

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Известия11:44
РИА Новости

У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество

РИА Новости11:11
Вести.Ru

У резиденции Лукашенко распылили перцовый газ

Вести.Ru11:11
Коммерсантъ

В Минске прошли массовые задержания протестующих

Коммерсантъ11:55
ТАСС

Около Дворца независимости в Минске распылили перцовый газ

ТАСС10:55

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомости09:21
3,2K

Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций

Россияне после двух побед набрали шесть очков и теперь единолично возглавляют турнирную таблицу третьей группы в Лиге B. Ранее Черчесов прокомментировал победу сборной России по футболу над командой Венгрии.
Черчесов подвёл итоги после двух матчей сборной России в Лиге наций
RT на русском14:47

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
3,1K

Полиция Брюсселя разогнала демонстрантов за отсутствие у них масок

«Значительная часть манифестантов не имела масок и не соблюдала правила социального дистанцирования», — заявил официальный представитель полиции Оливье Слосс, объясняя причину разгона демонстрантов.
BFM.ru14:51

На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на четыре тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover2411:05
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