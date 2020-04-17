Энергетика
Мой БрянскУ российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, как и насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету Financial Times. Как пишет издание, каждая из нефтяных компаний защищает собственные проекты.
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Российские нефтяники не могут договориться о снижении добычи после сделки ОПЕК+
URA.Ru17 апреля в 10:38
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