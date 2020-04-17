Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, как и насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету Financial Times. Как пишет издание, каждая из нефтяных компаний защищает собственные проекты.

У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

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