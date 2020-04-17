Энергетика
Lenta.ruУ российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи
Российские нефтяники не могут договориться об исполнении сделки ОПЕК+, которая предусматривает для них снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
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Российские нефтяники не могут договориться о снижении добычи после сделки ОПЕК+
URA.Ru17 апреля в 10:38
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:41, Ашберн
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