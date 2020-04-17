Энергетика
Lenta.ruУ российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи
Российские нефтяники не могут договориться об исполнении сделки ОПЕК+, которая предусматривает для них снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
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Российские нефтяники не могут договориться о снижении добычи после сделки ОПЕК+
URA.Ru17 апреля в 10:38
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Комментарии
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Режим самоизоляции в России могут продлить на майские праздники, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на свои источники.
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Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
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Силовики потеснили протестующих во Владикавказе
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Биатлон
Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной
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CyberSport.ru 13:12
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Рендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфона
Сообщается, что в новом смартфоне будет установлен 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 820 с поддержкой сетей 5G, в то время как в его предшественнике Honor 9X Pro используется менее производительный чип Kirin 810.
3DNews вчера в 12:05
Общество
В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой
Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
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Талалаев о смерти Самохвалова: виноват и он сам, так как писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск
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ODDS.ru 13:23
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Расследованием займется следственный комитет. На жителей Кировской области, напавших на фельдшера скорой помощи завели уголовное дело.
РИА НаВятке 03:44
Общество
Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса
Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
Общество
В Германии отменяют знаменитый фестиваль пива «Октоберфест»
«Октоберфест» отменяется из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС. Знаменитый фестиваль пива традиционно проходит осенью в Мюнхене.
BFM.ru 13:15
Футбол
Кучук станет главным тренером минского «Динамо» вместо Гуренко
Руководство минского «Динамо» намерено сменить главного тренера.
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В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
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СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Авто
Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%
В России ожидается сокращение продаж новых автомобилей от 20 до 50% (в зависимости от экономического сценария), говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), поступившем в РБК.
РБК 13:00
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Армия и оружие
Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая
Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
РИА Новости 09:19
Общество
Мишустин упростил беспошлинный ввоз средств борьбы c коронавирусом
Правительство упростило беспошлинный ввоз в страну тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ, медицинских масок, защитных костюмов.
Rambler News Service 13:49
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В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 09:40
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом «биологическим Чернобылем»
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 «биологическим Чернобылем».
Коммерсантъ 12:58
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса
28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
Общество
Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказал, что уже переболел коронавирусом.
Lenta.ru 12:52
Экономика
Количество прекративших работу ИП в марте выросло на 77%
Количество вновь зарегистрированных ИП в январе-феврале этого года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 32,9% - с 48,2 тыс. до 64,1 тыс.
Интерфакс 08:01