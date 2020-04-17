Российские нефтяники не могут договориться об исполнении сделки ОПЕК+, которая предусматривает для них снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.

У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

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