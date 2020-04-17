Энергетика

Lenta.ruLenta.ruУ российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

Российские нефтяники не могут договориться об исполнении сделки ОПЕК+, которая предусматривает для них снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
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Квоты по снижению нефтедобычи компаниями РФ распределили пропорционально

Интерфакс17 апреля в 15:11

Источник: Минэнерго предложило нефтяникам сократить добычу пропорционально

ТАСС17 апреля в 14:14

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Ведомости17 апреля в 08:48

У российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

Lenta.ru17 апреля в 11:05

Российские нефтяники не могут договориться о снижении добычи после сделки ОПЕК+

URA.Ru17 апреля в 10:38

В Минэнерго предложили не делать исключений при снижении добычи в России

РБК17 апреля в 12:18

FT узнала о спорах российских нефтяников из-за квот на сокращение добычи

Forbes17 апреля в 05:39
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В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
1,8K
Общество

СМИ сообщили о возможном продлении самоизоляции на майские праздники

Режим самоизоляции в России могут продлить на майские праздники, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на свои источники.
Газета.Ru 13:45
1,4K
Энергетика

Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель

Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 13:48
1,1K
Общество

Силовики потеснили протестующих во Владикавказе

Кавказский узел 09:00
12
Общество

Безработные ямальцы получат максимальное пособие

Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
ГТРК Ямал 10:01
37
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Биатлон

Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:08
Киберспорт

Ppd завершил карьеру игрока в Dota 2

Питер ppd Дагер объявил о завершении карьеры игрока в Dota 2. Бывший капитан Ninjas in Pyjamas заявил, что потерял мотивацию, необходимую для участия в киберспортивных соревнованиях.
CyberSport.ru 13:12
Гаджеты

Рендер дизайна Honor 10X Pro раскрыл особенности смартфона

Сообщается, что в новом смартфоне будет установлен 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 820 с поддержкой сетей 5G, в то время как в его предшественнике Honor 9X Pro используется менее производительный чип Kirin 810.
3DNews вчера в 12:05
Общество

В Минздраве Кубани назвали пошив бахил санитарами обычной практикой

Пошив одноразовых бахил младшим медперсоналом, о котором на видеоселекторе с руководством больниц говорила замминистра здравоохранения Кубани, является обычной практикой, прокомментировали в министерстве.
РИА Новости 08:21
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Футбол

Талалаев о смерти Самохвалова: виноват и он сам, так как писал расписку, что будет заниматься на свой страх и риск

«Локомотив» сегодня сообщил о смерти Самохвалова во время индивидуальной тренировки.
ODDS.ru 13:23
Происшествия

На мужчин, напавших на фельдшера «скорой», завели дело

Расследованием займется следственный комитет. На жителей Кировской области, напавших на фельдшера скорой помощи завели уголовное дело.
РИА НаВятке 03:44
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Общество

Китайский учёный ответил на обвинения в создании коронавируса

Ранее в США заявили о проведении расследования, направленного на выяснение обстоятельств возникновения пандемии нового коронавируса.
Life.ru вчера в 05:48
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Общество

В Германии отменяют знаменитый фестиваль пива «Октоберфест»

«Октоберфест» отменяется из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС. Знаменитый фестиваль пива традиционно проходит осенью в Мюнхене.
BFM.ru 13:15
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Футбол

Кучук станет главным тренером минского «Динамо» вместо Гуренко

Руководство минского «Динамо» намерено сменить главного тренера.
Bookmaker-ratings.ru 06:37
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Общество

СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями

Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
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Авто

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

В России ожидается сокращение продаж новых автомобилей от 20 до 50% (в зависимости от экономического сценария), говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), поступившем в РБК.
РБК 13:00
11
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Армия и оружие

Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая

Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
РИА Новости 09:19
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Общество

Мишустин упростил беспошлинный ввоз средств борьбы c коронавирусом

Правительство упростило беспошлинный ввоз в страну тестов на COVID-19, аппаратов ИВЛ, медицинских масок, защитных костюмов.
Rambler News Service 13:49
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК вчера в 22:04
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Шоу-бизнес

В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 09:40
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Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом «биологическим Чернобылем»

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ситуацию с коронавирусом COVID-19 «биологическим Чернобылем».
Коммерсантъ 12:58
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
2,2K
Общество

Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса

28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
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Общество

Доктор Мясников рассказал о заражении коронавирусом

Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», в эфире шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» рассказал, что уже переболел коронавирусом.
Lenta.ru 12:52
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Экономика

Количество прекративших работу ИП в марте выросло на 77%

Количество вновь зарегистрированных ИП в январе-феврале этого года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 32,9% - с 48,2 тыс. до 64,1 тыс.
Интерфакс 08:01
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