Энергетика

Lenta.ruLenta.ruУ российских нефтяников начались проблемы со снижением добычи

Российские нефтяники не могут договориться об исполнении сделки ОПЕК+, которая предусматривает для них снижение добычи на 2,5 миллиона баррелей, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника.
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