Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщает «Бизнес Online». По информации издания, Зайцев получил положительный результат теста на вирус COVID-19.

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Происшествия В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.

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