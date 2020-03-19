Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУ российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщает «Бизнес Online». По информации издания, Зайцев получил положительный результат теста на вирус COVID-19.
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Первый случай коронавируса в Якутии подтвердился, анализы гендиректора ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЭК) Андрея Коробова дали положительный результат, передает "Интерфакс".
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Российский хоккеист
Профессиональный российский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Оттава Сенаторз». Мастер спорта России международного класса. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер Ордена Почёта.
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