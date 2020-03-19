Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruУ российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщает «Бизнес Online». По информации издания, Зайцев получил положительный результат теста на вирус COVID-19.
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Отец российского игрока НХЛ отреагировал на информацию о коронавирусе у сына

Lenta.ru15:50

«Оттава» не назовет имя игрока, заболевшего коронавирусом

Матч ТВ16:28

Возможно, первым в НХЛ коронавирус подхватил игрок сборной России. Его отец все опроверг

Sports.ru16:15

СМИ сообщили, что Зайцев заразился коронавирусом. Отец хоккеиста это не подтверждает

Чемпионат14:07

Баскетболисты заразили хоккеистов? Что известно о ситуации с коронавирусом и Зайцевым

Спорт-Экспресс15:55

Защитник «Оттавы» Зайцев стал первым игроком НХЛ, у которого выявили коронавирус

Спорт БИЗНЕС Online13:35

Русский защитник Зайцев — первый заболевший коронавирусом игрок НХЛ. Он мог заразиться от баскетболистов «Бруклина»

Sport24.ru14:30
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Общество

Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе

Нападающий "Краснодара" Ари заявил, что его слова о коронавирусе в России были искажены, передает Sport24.
Газета.Ru 17:05
Здоровье

Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
РИА Новости 13:30
Культура

К 90-летию Бориса Ельцина снимут сериал «Сердечный приступ»

Название сериала обыгрывает избрание Ельцина президентом России в июне 1996 года, после которых тяжелобольной глава российского государства слег со вторым инфарктом, а несколько месяцев спустя перенес тяжелую операцию на сердце.
Евразия Daily 13:43
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Известия 15:54
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском 16:50
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru 10:42
Общество

Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта

Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
RT на русском 16:40
Политика

Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США

Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
RT на русском 16:25
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Общество

В России утвердили правила оформления больничных при карантине

Правительство утвердило временные правила оформления электронных больничных листов застрахованным россиянам, которые приехали из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, и членам их семей.
Rambler News Service вчера в 07:22
Происшествия

Новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Петербурге

В Петербурге 19 марта лабораторно подтвердили еще один случай коронавирусной инфекции COVID-2019, сообщил официальный Telegram-канал городского правительства.
ЗакC.Ру 10:38
Футбол

Чернов: «Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что туалетная бумага их спасет?»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, как тренируется в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Sport24.ru 08:56
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Технологии

Названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом

Как показывают предварительные исследования, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при заболевании COVID-19.
РИА Новости 15:11
Армия и оружие

Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
РИА Новости 15:21
Происшествия

Россиянка предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе.
Lenta.ru 00:55
Здоровье

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
РИА Новости 12:54
Происшествия

В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом

В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Вести.Ru 15:25
Здоровье

В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции

Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Известия 14:00
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой вчера в 06:02
Общество

Вассерман предположил сроки окончания пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса грозит распадом Европейского Союза, а само заболевание сравнимо с эпидемией испанки столетней давности, написал Анатолий Вассерман в колонке для РЕН ТВ.
РИА Новости 14:54
Общество

В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса

В Ухане, откуда началось распространение инфекции, не зарегистрировано новых случаев заражения.
Вести ФМ 01:52
Здоровье

Итальянский хирург заявила о критической ситуации в госпиталях

В итальянских больницах не хватает средств помощи больным. Об этом заявила журналистам хирург из медицинского учреждения в Бергамо.
News.ru 14:22
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 14:01
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс 14:12
Здоровье

На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
РИА Новости 14:34
Гаджеты

Microsoft представила DirectX 12 Ultimate — общий графический API для PC и консолей

В рамках мероприятия DirectX Innovation Day корпорация Microsoft анонсировала новую версию графического интерфейса DirectX 12 Ultimate.
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Никита Игоревич Зайцев
Российский хоккеист
Профессиональный российский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Оттава Сенаторз». Мастер спорта России международного класса. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер Ордена Почёта.
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