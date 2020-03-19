Коронавирус
Lenta.ruУ российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщает «Бизнес Online». По информации издания, Зайцев получил положительный результат теста на вирус COVID-19.
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Защитник «Оттавы» Зайцев стал первым игроком НХЛ, у которого выявили коронавирус
Спорт БИЗНЕС Online13:35
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
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Ари заявил об искажении его слов о коронавирусе
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В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
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«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
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Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
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Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
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Новый документ на автомобили появится в РФ
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Новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Петербурге
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Чернов: «Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что туалетная бумага их спасет?»
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Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом
Как показывают предварительные исследования, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при заболевании COVID-19.
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Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»
Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
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Россиянка предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом за фейки о коронавирусе.
Здоровье
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Происшествия
В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом
В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Здоровье
В Минздраве призвали россиян меньше есть при самоизоляции
Россиянам, которые решили самоизолироваться или которых руководство отправило на удаленную работу на фоне распространения коронавируса, желательно сократить калорийность суточного рациона в среднем на 200–300 ккал, чтобы не набрать лишний вес.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Общество
Вассерман предположил сроки окончания пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса грозит распадом Европейского Союза, а само заболевание сравнимо с эпидемией испанки столетней давности, написал Анатолий Вассерман в колонке для РЕН ТВ.
Общество
В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В Ухане, откуда началось распространение инфекции, не зарегистрировано новых случаев заражения.
Здоровье
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В итальянских больницах не хватает средств помощи больным. Об этом заявила журналистам хирург из медицинского учреждения в Бергамо.
Политика
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Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
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На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
Гаджеты
Microsoft представила DirectX 12 Ultimate — общий графический API для PC и консолей
В рамках мероприятия DirectX Innovation Day корпорация Microsoft анонсировала новую версию графического интерфейса DirectX 12 Ultimate.