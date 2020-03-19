Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус. Об этом сообщает «Бизнес Online». По информации издания, Зайцев получил положительный результат теста на вирус COVID-19.

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Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

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Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

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