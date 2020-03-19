Коронавирус

Piter.tvPiter.tvХоккеист «Оттавы» Никита Зайцев заболел коронавирусом

По информации издания "Бизнес Онлайн", защитник "Оттавы Сенаторз" Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.), заболевшим коронавирусом. В клубе сообщили о том, что один из хоккеистов сдал положительный тест на наличие инфекции, но его имя не называли.
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Профессиональный российский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком клуба «Оттава Сенаторз». Мастер спорта России международного класса. Заслуженный мастер спорта России. Кавалер Ордена Почёта.
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