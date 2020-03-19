Коронавирус
Piter.tvХоккеист «Оттавы» Никита Зайцев заболел коронавирусом
По информации издания "Бизнес Онлайн", защитник "Оттавы Сенаторз" Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.), заболевшим коронавирусом. В клубе сообщили о том, что один из хоккеистов сдал положительный тест на наличие инфекции, но его имя не называли.
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Возможно, первым в НХЛ коронавирус подхватил игрок сборной России. Его отец все опроверг
Sports.ruвчера в 16:15
Защитник «Оттавы» Зайцев стал первым игроком НХЛ, у которого выявили коронавирус
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:35
Баскетболисты заразили хоккеистов? Что известно о ситуации с коронавирусом и Зайцевым
Спорт-Экспрессвчера в 15:55
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