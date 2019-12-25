Происшествия

Газета.RuГазета.RuУ российского писателя нашли арсенал оружия

В доме писателя-фантаста Александр Конторовича при обыске нашли арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ. У писателя обнаружили предметы, похожие на гранаты Ф-1, гранату РГО (ручная граната оборонительная), запалы от гранат, учебно-имитационные гранаты, имитационные запалы и взрывпакеты.
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с чего всё началось

У писателя-фантаста нашли целый склад оружия в Москве

Пока неизвестно, являются ли найденные предметы боевым оружием. Все они изъяты и направлены на экспертизу. Александр Конторович - современный российский писатель-фантаст.
РЕН ТВ14:16

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В Москве у писателя-фантаста нашли похожую на гранаты пиротехнику

Коммерсантъ16:19

Восемь гранат нашли в столичной квартире у писателя-фантаста

Вечерняя Москва15:26

В Москве у писателя-фантаста нашли восемь гранат, сообщил источник

РИА Новости14:48

В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат

Российская газета15:08

В Москве у писателя-фантаста обнаружили склад оружия

Известия15:26

У писателя-фантаста нашли оружейный склад со взрывпакетами

Life.ru14:42

Найденные у писателя-фантаста «боеприпасы» оказались пиротехникой

РЕН ТВ15:01
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Российский писатель
Писатель-фантаст.
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