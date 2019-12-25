Происшествия
Газета.RuУ российского писателя нашли арсенал оружия
В доме писателя-фантаста Александр Конторовича при обыске нашли арсенал оружия, сообщает РЕН ТВ. У писателя обнаружили предметы, похожие на гранаты Ф-1, гранату РГО (ручная граната оборонительная), запалы от гранат, учебно-имитационные гранаты, имитационные запалы и взрывпакеты.
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с чего всё началось
Пока неизвестно, являются ли найденные предметы боевым оружием. Все они изъяты и направлены на экспертизу. Александр Конторович - современный российский писатель-фантаст.РЕН ТВ14:16
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