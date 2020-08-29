У российского посольства в Берлине задержали более ста протестующих
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В Германии задержали более ста человек, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу, сообщили РИА Новости в полиции. Собеседница агентства уточнила, что точных данных по задержанным пока нет, "речь идет о трехзначном числе".В источнике
С чего всё началось
У посольства России в Берлине произошли столкновения
Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции. По ее словам, действия протестующих не были направлены на посольство РФ.
РИА Новости10:42
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