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РИА Новости
РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали более ста протестующих

В Германии задержали более ста человек, протестовавших из-за ограничений по коронавирусу, сообщили РИА Новости в полиции. Собеседница агентства уточнила, что точных данных по задержанным пока нет, "речь идет о трехзначном числе".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции. По ее словам, действия протестующих не были направлены на посольство РФ.
РИА Новости10:42
Подробнее о событии
ТАСС

Десятки человек задержаны в ходе беспорядков в Берлине

ТАСС13:51
Взгляд.ру

Протестующие в Берлине забросали полицию камнями возле посольства России

Взгляд.ру11:27
Lenta.ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Lenta.ru12:21
Газета.Ru

У посольства России в Берлине начались задержания

Газета.Ru12:17
Вести.Ru

У российского посольства в Берлине произошли столкновения

Вести.Ru12:01
РБК

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

РБК11:49
РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали более ста протестующих

РИА Новости13:48

Илон Маск планирует выпустить бюджетный электрокар

В ходе совещания с инвесторами и аналитиками Маск заявил, что Tesla не сможет преуспеть в своей миссии, если не сделает машины доступными, а слишком высокая стоимость электрокаров – одна из самых насущных и важных для него проблем.
Автоновости дня14:30
7

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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Трамп объявил о самой мощной национальной мобилизации в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что с начала пандемии коронавирусной инфекции Штаты провели самую мощную национальную мобилизацию со времен Второй мировой войны, которая помогла приостановить распространение эпидемии.
Комсомольская правда02:58
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Хазанов стал самым богатым среди худруков московских театров

Самым богатым художественным руководителем театра в Москве в 2019 году стал руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов, свидетельствуют данные деклараций, опубликованных на сайте мэра и правительства Москвы.
РИА Новости10:04
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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