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Коммерсантъ
Коммерсантъ

У российского посольства в Берлине задержали около 200 человек

В Берлине прошла многотысячная акция против ограничений, введенных из-за коронавируса. Около 2–3 тыс. человек собрались у посольства России в Берлине. Там протесты переросли в беспорядки, было задержано около 200 человек, сообщил сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Власти Берлина оценили влияние беспорядков на безопасность посольства России

Взгляд.ру17:07
ТАСС

В ФРГ заявили, что беспорядки в Берлине не представляли угрозы российскому посольству

ТАССвчера в 15:51
РБК

В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек

РБКвчера в 15:07
Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Газета.Ruвчера в 15:09
RT на русском

Власти Берлина уточнили число задержанных на акции протеста

RT на русскомвчера в 16:24
РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

РИА Новостивчера в 13:48
Lenta.ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Lenta.ruвчера в 12:21

Колесникова увидела в словах Путина сигнал о слабости Лукашенко

Напомним, 27 августа президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о создании по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко силового резерва из сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM00:40
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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День шахтера отмечается 30 августа

История праздника началась когда в ночь с 30 на 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов установил рекорд (добыл 102 тонн угля при норме в 7 тонн), послуживший началом стахановского движения.
Якутия 2422:03

В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
Piter.tv28 августа в 04:15
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Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием «вмешательства» РФ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть якобы существующее вмешательство России в американские выборы.
Интерфакс00:49
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В Белоруссии милиционер выстрелил в мужчину, угрожавшего его поджечь

Пьяный водитель в Белоруссии облил бензином милиционера, его машину и хотел поджечь, усмирить нарушителя удалось только стрельбой по ногам, сообщила в субботу пресс-служба МВД республики.
РИА Новостивчера в 11:46
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