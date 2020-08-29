У российского посольства в Берлине задержали около 200 человек
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В Берлине прошла многотысячная акция против ограничений, введенных из-за коронавируса. Около 2–3 тыс. человек собрались у посольства России в Берлине. Там протесты переросли в беспорядки, было задержано около 200 человек, сообщил сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.В источнике
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