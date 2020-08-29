Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Коммерсантъ
Коммерсантъ

У российского посольства в Берлине задержали около 200 человек

В Берлине прошла многотысячная акция против ограничений, введенных из-за коронавируса. Около 2–3 тыс. человек собрались у посольства России в Берлине. Там протесты переросли в беспорядки, было задержано около 200 человек, сообщил сенатор Берлина по внутренним делам Андреас Гайзель.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Власти Берлина оценили влияние беспорядков на безопасность посольства России

Взгляд.ру17:07
ТАСС

В ФРГ заявили, что беспорядки в Берлине не представляли угрозы российскому посольству

ТАССвчера в 15:51
Lenta.ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Lenta.ruвчера в 12:21
Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Газета.Ruвчера в 15:09
РБК

В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек

РБКвчера в 15:07
РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

РИА Новостивчера в 13:48
Московский Комсомолец

В Берлине уточнили число задержанных на акциях против COVID-19

Московский Комсомолец17:23

Меркель отказалась связывать дело Навального и «Северный поток-2»

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель высказала свое мнение относительно призывов отказаться от дальнейшего строительства магистрального газопровода «Северный поток-2».
Меркель отказалась связывать дело Навального и «Северный поток-2»
Внешнеэкономические связивчера в 11:27
82

Руководителя компании Bonduelle насмерть сбил автомобиль во Франции

Жером Бондюэль, сын основателя французской компании по переработке овощей Bonduelle и генеральный директор отдела развития и перспектив, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает France3.
Коммерсантъвчера в 12:11
58

Концерн «Вега» завершил испытания прототипа РОФАР

Российский концерн «Вега» сообщил о том, что испытания новейшего прототипа РОФАР в настоящий момент полностью завершены, что позволяет переходить к разработке полноценного радара, способного, как сообщается, на дистанциях в несколько сотен километров обнаруживать даже «стелс»-самолёты противника, и это станет очень серьёзной проблемой для любого российского противника.
Avia.proвчера в 09:00
100

В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
Известия18:47
1,9K

Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

Ранее агентство ANI со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщало, что Индия может отказаться от участия в международных учениях "Кавказ-2020", поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана, отношения Нью-Дели с которыми в последнее время обострены.
ТАСС21:13
14

США выразили беспокойство из-за попыток Китая купить «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил беспокойство из-за попыток Китая купить украинское предприятие по производству авиационных двигателей «Мотор Сич».
Lenta.ru21:33
6

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
159