Коронавирус
REGNUMУ российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии
Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Института экономики и мира (IEP), на которые ссылается газета «Известия».
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.Известия00:01
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РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой
Аргументы и Фактывчера в 23:07
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Армия и оружие
Польша делает себя мишенью, добиваясь размещения ядерного оружия
Политолог добавляет, что в случае размещения на территории Польши ядерного оружия, безопасность этой страны будет под угрозой.
ToDay News Ufa 05:08
Армия и оружие
Саудовская коалиция нанесла десятки авиаударов по йеменским хуситам
Источник в военных кругах хуситов сообщил, что истребители коалиции «нанесли в понедельник сорок авиаударов по провинции Мариб» в течение нескольких часов, отмечает издание.
ИА Красная Весна вчера в 02:14
Общество
В Москве умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Ведомости 06:03
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Донецке
По три новых заболевших коронавирусом выявлено в Багаевском, Кагальницком, Каменском, Морозовском, Орловском районах, а также городе Азове.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:51
Общество
Вирусолог объяснил, когда снизится распространение COVID-19 в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что отчетливое снижение распространения новой коронавирусной инфекции начнется, скорее всего, через месяц, все зависит от того, как россияне будут соблюдать меры профилактики.
Журналистская правда 05:10
Политика
Выборы губернатора Кубани назначены на 13 сентября
Принято решение, что они состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.
Российская газета 05:03
Происшествия
Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
Общество
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных
В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 06:18
Экономика
С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Общество
Россиянам предрекли «арктическое вторжение» после аномальной жары
После аномальной жары, установившейся в последние несколько дней, в России начнется «арктическое вторжение».
Lenta.ru 03:45
Путешествия
Крым откроется для туристов с 1 июля
Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:16
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке подержанного автомобиля
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Происшествия
Росприроднадзор назвал причину разлива топлива в Норильске
Сегодня сообщалось о задержании трёх сотрудников ТЭЦ-3 по делу об утечке топлива в Норильске.
Говорит Москва 06:49
Общество
ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов
Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Культура
Арнольда Шварценеггера не хотели брать на роль во «Вспомнить все» из-за «Конана-варвара»
Popcornnews.ru 02:00
Транспорт
ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость
Российская газета 01:41
Общество
В разгар карантина сотни граждан России выезжали за рубеж
В начале июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия пока не планирует открывать границы для иностранных граждан.
REGNUM 04:27
Политика
Послы стран ЕС согласовали продление санкций в отношении России
Представители 27 стран Европейского союза согласовали продление на год санкций против Крыма и Севастополя.
Газета.Ru 05:39
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
РИА Новости вчера в 23:29
Происшествия
В Краснодарском крае за сутки выявили 89 носителей коронавируса
REGNUM вчера в 04:13
Армия и оружие
Россия может выступить на стороне Греции в конфликте с Турцией
В Греции проводится серия интенсивных военных учений. Министр обороны заявил, что Афины готовы к защите от Турции.
Мир новостей 08 июня в 09:24
Происшествия
Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова
В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости вчера в 20:55
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Российские туроператоры могут поднять цены на внутренний туризм в России на 30%.
Би-порт вчера в 04:36
Экономика
Сбербанк назвал самые пострадавшие от карантинных ограничений регионы
Падение потребительских расходов в стране в связи с введением карантинных мер для сдерживания распространения коронавируса SARS-CoV-2, было крайне неравномерным по регионам.
РБК 05:58
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Игорь Кокунов (Вася Бандит), который 27 лет координировал действия криминалитета, задержан в Московской области.
Коммерсантъ 05:36
Происшествия
Экс-работница минобрнауки сбила мальчика и отсудила деньги у его семьи
Газета.Ru 06:39
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55