Коронавирус
REGNUMУ российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии
Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Института экономики и мира (IEP), на которые ссылается газета «Известия».
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с чего всё началось
Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.Известия00:01
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РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой
Аргументы и Фактывчера в 23:07
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Армия и оружие
В России за сутки от коронавируса вылечились 78 военных
В России более 4,4 тысяч военных вылечились от коронавирусной инфекции. За сутки выздоровели 78 человек, пишет РИА Новости.
Телеканал Санкт-Петербург 07 июня в 15:26
Политика
Суд в Нидерландах отложил слушания по делу о крушении MH17 до 22 июня
Судебные слушания в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 продолжатся 22 июня, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу в среду.
РИА Новости 11:07
Технологии
Обновление Windows 10 теперь доступно для широкого круга пользователей
В Центре обновлений есть доступен патч под номером KB4560960, который должен в фоновом режиме подготовить систему к обновлению до последней версии.
Piter.tv 07:49
Происшествия
Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17
В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
Авто
Видеоблогер показала гигантскую парковку брошенных суперкаров в Дубае
В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары.
Фонтанка.Ру 13:51
Общество
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
Здоровье
В Петербурге 32 тяжелобольных COVID-19 спасены благодаря плазме
Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 18:56 — REGNUM В петербургской городской больнице №40, перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусной инфекцией, врачам удалось спасти 32 пациентов, состояние которых оценивалось как тяжелое.
REGNUM 11:56
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
Общество
Связанная с Мамутом компания подала иск против владельца Nginx в США
Компания Nginx была приобретена американской F5 Networks в 2019 году за $650 млн. 12 декабря Rambler Group заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Nginx, поскольку софт разрабатывался ее бывшими сотрудниками с использованием ее ресурсов.
Коммерсантъ 11:12
Общество
Выпускникам калужских школ выдали «незаконные» аттестаты
Калуга, 10 июня 2020, 14:36 — REGNUM В школах Калужской области учебный год завершился в мае, а в начале июня ряд общеобразовательных учреждений поспешили приступить к выдаче выпускникам документов об образовании, ссылаясь на некое устное распоряжение профильного ведомства.
REGNUM 07:36
Происшествия
Михаила Ефремова увезли из суда
Актер Михаил Ефремов в сопровождении сотрудников ФСИН покинул здание Таганского суда Москвы, который чуть ранее принял решение отправить его под домашний арест по делу о ДТП, повлекшем смерть человека.
Московский Комсомолец вчера в 15:01
Политика
Зеленский: будущим россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиянам в будущем будет стыдно за присоединение Крыма в состав России.
ФедералПресс 08:36
Шоу-бизнес
Дарья Мороз позировала без нижнего белья
WomanHit.ru 09:34
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Экономика
Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Китай продает госдолг США из-за обесценивания самой валюты. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:36
Происшествия
Стало известно о попытке суицида Ефремова
Lenta.ru 10:49
Общество
В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
Авто
«Автокод» назвал главные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня 04:50
Общество
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Переболевшие коронавирусом люди не могут заразить других, однако их нельзя оставлять без врачебного контроля, заявила "МК" профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
РИА Новости 12:25
Общество
Минстрой оценил потери от заморозки тарифов ЖКХ
Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что Минстрой обсуждает предложение не поднимать тарифы за услуги ЖКХ с 1 июля 2020 года.
Газета.Ru 13:34
Здоровье
По поручению Алексея Островского в Смоленской области провели проверки начисления допвыплат медработникам, помогающим больным COVID-19
Под председательством губернатора Алексея Островского в администрации региона состоялось рабочее совещание, в ходе которого обсудили вопросы выполнения поручений президента по организации выплат стимулирующего характера медицинским работникам, участвующим в оказании помощи гражданам с новой коронавирусной инфекцией.
SmolDaily 12:28
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Здоровье
В одной из больниц Башкирии половина диагнозов была ошибочной
Меньшее количество ошибок выявлено в РКБ имени Куватова (3%), Республиканском противотуберкулезном диспансере (2%) и 13-й больнице столицы Башкирии (1,2%).
Горобзор.ру 03:24
Экономика
АФК «Система» заявила о поиске инвеcтора для развития Ozon
АФК "Система" ищет инвесторов, которые готовы вложиться в Ozon, заявил финансовый директор АФК Владимир Травков на телефонной конференции с инвесторами и аналитиками.
DP.RU 11:45
Технологии
Соцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений
Astera вчера в 07:02
Общество
Бывший глава ВЭБа попросил лондонский суд отправить Дерипаску в тюрьму
Чернухин подал иск в Высокий суд Лондона, в котором потребовал отправить своего оппонента за решетку за неуважение к суду.
Югополис вчера в 09:25