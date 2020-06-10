Коронавирус

REGNUMREGNUMУ российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии

Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Института экономики и мира (IEP), на которые ссылается газета «Известия».
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с чего всё началось

Тихо из кризиса: экономика РФ вошла в топ-5 по потенциалу роста после COVID

Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.
Известия00:01

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РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой

Аргументы и Фактывчера в 23:07

Россию включили в топ-5 стран с благоприятной для выхода из пандемии экономикой

Life.ru02:00

«Известия»: Россия вошла в топ-5 стран с благоприятной для выхода из пандемии экономикой

ТАСС00:51

Экономика РФ вошла в топ-5 по потенциалу роста после COVID

РЕН ТВ00:36

У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии

REGNUM02:32

РФ вошла в пятерку стран с благоприятной для выхода из COVID экономикой

Известия00:02

Россия оказалась в списке мировых лидеров в условиях пандемии

URA.Ruвчера в 20:53
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК вчера в 17:33
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Гаджеты

Чип Apple A16 появится в 2022 году

Согласно новому отчету, Apple A16 будет проходить фазу пробного производства в 2021 году, а массовок производство начнётся во второй половине 2022 года.
ITZine.ru 06:11
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Общество

Собянин: выход из ограничений в Москве займет два месяца

Власти Москвы подготовили план по выходу из ограничений, на это уйдет почти два месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 05:39
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Армия и оружие

Российский МиГ-35 оснастят перспективным вооружением

Летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Дмитрий Селиванов заявил, что новейший истребитель МиГ-35 оснастят особой экспертной системой.
Газета.Ru 02:12
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Происшествия

Актера Ефремова отправили под домашний арест за смертельное ДТП

Интерфакс вчера в 14:38
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Общество

Крым с 15 июня отменит самоизоляцию для приезжих из других регионов

С 15 июня в Крыму будет полностью снят режим самоизоляции, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости вчера в 09:33
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин скончался на 79-м году жизни. Об этом в среду, 10 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 04:28
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Здоровье

В Крыму скончалась еще одна пациентка с коронавирусом

КИА 03:27
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Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 93 новых случая коронавируса

Кривая заражения коронавирусом в Пермском крае резко пошла вверх. За прошедшие сутки выявлено 93 случая заболевания.
Рифей-Пермь 03:49
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Происшествия

СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

РИА Новости 06:17
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Общество

Американская экономика вошла в рецессию

Пик активности в американской экономике достигнут еще в феврале этого года, сообщает группа специалистов из комитета по датировке деловых циклов в США.
Evo-rus.com 02:20
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Кино

HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
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Единоборства

Украинка с 13-м размером груди дебютирует в MMA

Участница модельного конкурса Miss Universe Plus Size — 2019, имеющая 13-й размер груди, проведет выставочный поединок.
Lenta.ru 06:16
Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru 08 июня в 09:37
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
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Общество

Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд России постановил предписать проведение митингов только на специальных площадках в виде гайд-парков.
Би-порт 06:15
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
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Общество

Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали

Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
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Общество

Концессионер показал, как будет выглядеть парк возле нового СКК

Как стало известно FlashNord, проект сегодня, 10 июня, представило ООО «СКА Арена», которое выполняет концессионное соглашение с городом по строительству спортивно-досугового комплекса на месте СКК «Петербургский», рухнувшего в результате демонтажа крыши этой зимой.
FlashNord 05:24
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Спорт

В Killing Floor 2 стартовали бесплатные выходные

CyberSport.ru вчера в 14:45
Футбол

Смолов может остаться в «Сельте» и заключить новый контракт

Газета.Ru 04:38
Здоровье

Главврача больницы в Коммунарке отправят в Дагестан

Lenta.ru 05:41
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Игры

Sony объявила новую дату презентации игр для PlayStation 5

Городовой вчера в 06:37
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Армия и оружие

В ЛНР рассказали о перехвате беспилотника украинских силовиков

Силы Народной милиции ЛНР перехватили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
РЕН ТВ вчера в 08:01
Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
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