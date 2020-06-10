Как рассказал «Известиям» глава IEP Стив Киллелеа, пандемия COVID сыграла в этом не последнюю роль. Восстановиться за пять лет Россия вместе с Индонезией, Китаем, Мексикой и Австралией вошла в топ-5 из 42 стран с наиболее благоприятными экономическими предпосылками для восстановления после COVID.

с чего всё началось

Сидней, Австралия, 10 июня 2020, 09:32 — REGNUM Российская экономика является одной из наиболее благоприятных для развития после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные ежегодного доклада Института экономики и мира (IEP), на которые ссылается газета «Известия».

У российской экономики увидели потенциал для развития после пандемии

Здоровье В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2 Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах. 1,1K

Общество В России от коронавируса впервые с 29 мая умерло более 200 человек Последний раз более 200 зараженных выявлялось 29 мая. Общее число погибших от COVID-19 в России достигло 6358.

Общество Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17 В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17. 1,3K

Путешествия Крым откроется для туристов с 1 июля Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля. 202

Происшествия Убийцу шведского премьера нашли спустя более 30 лет Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters. 2

Здоровье Заболеваемость внебольничной пневмонией в Петербурге выросла в 20 раз Показатель заболеваемости за неделю превысил среднемноголетний уровень в 20 раз, передаёт РБК, ссылаясь на слова начальника отдела эпидемиологического надзора локального подразделения Роспотребнадзора Ирины Чхинджерии. 69

Общество В России выявлено 8404 новых случая коронавируса Всего на сегодняшний день в России выявлено 493 657 случаев коронавируса в 85 регионах. 11

Шоу-бизнес Виктория Боня ответила на видео Настасьи Самбурской В период карантина Самбурская сняла небольшое видео, в котором высмеяла Боню и отсутствие у нее мимики из-за подтяжек.

Здоровье В Москве пересматривают критерии самоизоляции для людей с выявленным иммунитетом На практике выяснилось, что у уже переболевших людей этот показатель может оставаться выше единицы на фоне высокого показателя иммунитета (IgG).

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 590

Общество Двое новорождённых заразились коронавирусом в Калининградской области 40 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Калининградской области за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб. 30