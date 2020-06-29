Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. День голосования объявлен нерабочим днем и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.

с чего всё началось

Позже президент Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.

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