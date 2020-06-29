Общество
РИА НовостиУ россиян началась сокращенная рабочая неделя
Позже президент Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.
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с чего всё началось
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля. День голосования объявлен нерабочим днем и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.РИА Новостивчера в 17:11
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
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Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
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РИА Новости вчера в 14:38
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Lenta.ru вчера в 09:51
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Vprognoze.ru вчера в 02:26
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Экономика сегодня вчера в 22:52
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Газета DAILY вчера в 15:48
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Evo-rus.com 27 июня в 02:31
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ИА Красная Весна вчера в 10:24
Политика
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Lenta.ru 27 июня в 06:22
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
В Норвегии, Финляндии и Швеции датчики радиации засекли повышенный уровень излучения, сообщает The Barents Observer.
Газета.Ru вчера в 09:30
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Улан-Удэ, 29 июня 2020, 05:38 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:38
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео перехвата самолетов США над Черным морем
Дни24 27 июня в 05:09
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Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
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В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета вчера в 11:30
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Заворотнюк впервые за долгий период посетила салон красоты
Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые за долгий период времени посетила салон красоты.
Актуальные Новости вчера в 14:10
Культура
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Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей вчера в 11:56
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
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Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»
Ожидается, что по этому маршруту может быть транспортирован газ, который поставляет Россия по газопроводу "Турецкий поток".
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Vprognoze.ru 27 июня в 12:10
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Штат Миссисипи может поменять флаг
Авторы закона намерены поменять флаг, чтобы текущий не напоминал боевое знамя Конфедерации в годы Гражданской войны.
Газета.Ru вчера в 21:15
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 26 июня в 03:46
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Завкафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Татьяна Демидова заявила о риске роста числа пациентов с диабетом после пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:31
Здоровье
Диетолог рассказала о связи между шашлыком и развитием рака
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