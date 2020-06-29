Общество
РИА НовостиУ россиян началась сокращенная рабочая неделя
Позже президент Владимир Путин подписал указ о новой дате — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.
Читать в источнике
Оценить885
с чего всё началось
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля. Этот день объявлен нерабочим и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.РИА Новостивчера в 17:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 02:56, Ашберн
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
В больнице в Коммунарке в Москве, где лечат больных коронавирусной инфекцией, находятся более 300 пациентов.
RT на русском 01:59
Музыка
Blackpink официально побили исторический рекорд BTS в YouTube
Blackpink, которые сегодня официально вернулись с новой творческой эрой, побили исторический рекорд мальчиков из BTS на хостинге YouTube.
Popcake 26 июня в 12:39
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пострадала в московском салоне красоты
Как выяснилось, дочь актрисы решилась сменить прическу и обратилась к специалистам в дорогой салон.
Версия.Инфо 02:36
Экономика
Греф ожидает быстрого укрепления рубля до конца года
Рубль к концу 2020 года укрепится, а доллар резко упадет до 60-62 рублей, прогнозирует глава Сбербанка Герман Греф.
Вести.Ru 02:15
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Культуромания 02:18
Шоу-бизнес
Чемпионка Европы по гимнастике восхитила фанатов фотографией с пляжа
Пятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике румынка Лариса Иордаке восхитила фанатов фотографией с пляжа.
Lenta.ru 01:00
Наука
Разработан новый эффективный метод обессоливания морской воды
Специалисты из Школы инженерных и прикладных наук Колумбийского университета разработали нетрадиционный подход к опреснению подобных растворов, который назвали TSSE (temperature swing solvent extraction, сольвентная экстракция при температурных колебаниях).
Naked Science 26 июня в 08:29
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Игры
PS5 в стилистике Cyberpunk 2077: энтузиаст представил своё виденье специальной версии консоли
3DNews 02:31
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Егора Крида «сынком» и подарил ему часы с бриллиантами
В четверг, 25 июня, продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео в своем аккаунте в Instagram и поздравил певца Егора Крида с днем рождения словами: «С Днюхой, сынок!»
RuNews24.ru вчера в 13:33
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой и внуком
Телеведущая Лера Кудрявцева показала фото на отдыхе с дочкой Машей и внуком Лёвой - сыном своего старшего сына Жана.
Аргументы недели 27 июня в 13:09
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей вчера в 07:09
Авто
Nissan завершил 2019 финансовый год с дефицитом более 6 млрд долларов
Автоновости дня 02:10
Происшествия
Жителей райцентра в Липецкой области подняли по тревоге
Жителей Усмани ночью 29 июня подняли по тревоге. Сработала сирена, оповещающая город о чрезвычайной ситуации.
LipetskMedia.ru 01:17
Политика
Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Известия вчера в 06:18
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
Наука
Доказана связь между размером ноги и продолжительностью жизни
Live24 вчера в 02:48
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
Здоровье
Всех поступающих в стационары Челябинска проверят на ковид
Мэр Наталья Котова поручила жестко контролировать этот момент, напомнив, что за все время в медицинских учреждениях было уже несколько заносов инфекции, приведших к вспышкам заболеваемости.
Челябинск Сегодня 01:50
Авто
Составлен рейтинг самых нержавеющих иномарок
Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг легковых иномарок, которые отличает максимальная стойкость к коррозии.
Новые автомобили 26 июня в 22:44
Технологии
Стала известна цена PlayStation 5 и всех аксессуаров приставки
NewInform вчера в 12:48
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru 27 июня в 23:37
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 01:11
Армия и оружие
Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС
Стоимость сделки оценивается в 156 млрд рублей. Власти Египта планируют закупить 500 российских танков Т-90МС.
Piter.tv 01:46
Происшествия
17-летнего подростка убило разрядом тока в Липецке
Как сообщают очевидцы с соцсети, трагедия произошла дома в поселке ЛТЗ.
Kursk.com 02:25