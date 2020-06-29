Общество
ИзвестияУ россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля. В этот день состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оплачиваться нерабочий день будет в двойном размере, как любой календарный праздничный день.
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с чего всё началось
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля. Этот день объявлен нерабочим и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.РИА Новостивчера в 17:11
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