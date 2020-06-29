Общество

ИзвестияИзвестияУ россиян началась сокращенная рабочая неделя

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля. В этот день состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оплачиваться нерабочий день будет в двойном размере, как любой календарный праздничный день.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля. Этот день объявлен нерабочим и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.
РИА Новостивчера в 17:11

Подробнее о событии

У рубцовчан началась сокращённая рабочая неделя

Местное время (Рубцовск)вчера в 23:14

Еще одна сокращенная неделя ждет россиян

Русская Планета25 июня в 17:05

Красноярцам напомнили о короткой рабочей неделе

Московский Комсомолецвчера в 21:49

Россиян ждёт короткая рабочая неделя

RT на русскомвчера в 18:15

Рабочая неделя в России будет сокращенной

Аргументы и Фактывчера в 18:56

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

РИА Новостивчера в 17:11

Предстоящая рабочая неделя в России будет сокращенной

Бийский рабочийвчера в 21:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
829
Армия и оружие

Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру 03:35
4
Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
147
Общество

«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»

РИА Новости 02:41
673
Общество

В США супруги отстояли свой дом от протестующих с оружием в руках

Русская Планета 04:59
Игры

Бюджетная версия новой Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ

Помимо стандартной версии игровой приставки на рынок выйдет и ее удешевленная версия.
Astera вчера в 04:39
17
Шоу-бизнес

Кинокомпания шоумена Михаила Галустяна обанкротилась

Кинокомпания Михаила Галустяна «Топ Фильм Комедия» обанкротилась, сообщает Telegram-канал Mash. Сам он пока эту новость не прокомментировал.
Passion.ru 05:34
Общество

Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером

Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК 27 июня в 16:54
1,8K
Технологии

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя - например, на ее базе работают навигаторы, помогающие ориентироваться на местности.
Газета.Ru 05:08
134
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
1,6K
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
745
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru вчера в 09:51
692
Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
5,8K
Общество

В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля

Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва вчера в 13:17
80
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 27 июня в 06:17
187
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
35
Происшествия

Защита Шамсутдинова планирует просить о суде присяжных

Газета.Ru 01:45
7
Авто

Энди Грин: В 2021-м машины станут медленнее

F1news.ru 05:23
Политика

СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
32
Общество

Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»

Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
15
Культура

Киркоров стал прообразом героя нового фильма о Евровидении

Российский певец и продюсер Филипп Киркоров стал прообразом героя для фильма "Евровидение: История огненной саги" (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga).
Piter.tv 04:03
2
Общество

ЦИК усмотрел признаки сговора в действиях проголосовавшей трижды жительницы Израиля

Яэли Ильински, проголосовавшей в Израиле трижды по поправкам в Конституцию, грозит привлечение к ответственности за неоднократное голосование группой лиц по предварительному сговору, заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
Интерфакс 05:59
8
Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
65
Экономика

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
4
Политика

Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов

Интерфакс 01:14
146
Общество

Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина

Lenta.ru 05:58
Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
157
Технологии

Обязательное «браузерное» обновление Windows 10 замедляет ПК

Отличие между обычным накопительным обновлением Windows и «браузерным» апдейтом в том, что последний производится автоматически, в обязательном порядке и без дополнительных действий со стороны пользователя.
iXBT.com 05:16
Армия и оружие

Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО

Американская аналитическая группа RAND и вовсе считает, что сейчас расклад военных сил в Прибалтийском регионе складывается не в пользу НАТО.
Вечерний курьер 04:16
3
Шоу-бизнес

Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова

На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
30
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное