Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля. Этот день объявлен нерабочим и будет оплачен в двойном размере как выходной праздничный день.

с чего всё началось

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля. В этот день состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оплачиваться нерабочий день будет в двойном размере, как любой календарный праздничный день.

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