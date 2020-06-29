Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля. В этот день состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оплачиваться нерабочий день будет в двойном размере, как любой календарный праздничный день.

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Армия и оружие WP: из-за «сговора» России и талибов погибли несколько военных США Газета Washington Post со ссылкой на сведения анонимных источников, близких к американским военным, заявила, что "несколько" военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами.

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Происшествия Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области В Иркутской области за сутки умерли четыре пациента с подтвержденным коронавирусом.

Общество В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе. 22

Общество В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции. 75

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