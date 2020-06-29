Общество
ИзвестияУ россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля. В этот день состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Оплачиваться нерабочий день будет в двойном размере, как любой календарный праздничный день.
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Футбол
«Интер» находится на продвинутой стадии переговоров по Хакими
Представитель миланцев уверен, что эта сделка, которая находится на продвинутой стадии, станет отличной инвестицией в будущее.
Газета.Ru 22:13
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Футбол
Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".
Газета.Ru вчера в 13:27
Армия и оружие
WP: из-за «сговора» России и талибов погибли несколько военных США
Газета Washington Post со ссылкой на сведения анонимных источников, близких к американским военным, заявила, что "несколько" военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами.
РИА Новости 21:45
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию достигла 80%
Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80%, свой голос отдали более 938,2 тыс. человек.
Известия 12:59
Общество
33 случая заражения коронавирусом выявлено в республике за сутки
В Республике Алтай в воскресенье, 28 июня, выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекции.
Новости Горного Алтая 21:55
Общество
АСТВ продолжает награждать победителей викторины «Твой выбор»
Леонид Мультиварку в ежедневной викторине Твой выбор получил Леонид. Спасибо за подарок, - поблагодарил АСТВ сахалинец.
АСТВ вчера в 07:23
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 26 июня в 09:55
Спорт
Ласицкене не поддержала обращение Исинбаевой в МОК и World Athletics
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что не подписывала открытое письмо, опубликованное двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой от имени российских атлетов.
РБК вчера в 18:40
Здоровье
Кардиолог назвал способ защититься от «погодной пилы»
Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил спасаться от жары необычным способом.
ToDay News Ufa вчера в 02:36
Происшествия
Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области
В Иркутской области за сутки умерли четыре пациента с подтвержденным коронавирусом.
EastRussia 21:52
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия 17:46
Космос
Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году
Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.
3DNews 01:23
Общество
В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля
Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции.
Говорит Москва 13:17
Автоспорт
Гран При Австрии: Предварительный прогноз погоды
F1news.ru 17:00
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ 22:13
Общество
Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян
Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости 21:29
Армия и оружие
Военные начали строительство двух медцентров в Псковской области
ТАСС 26 июня в 22:24
Общество
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК 16:40
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей от 16 лет
Министерство труда России не поддержало идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет.
Вечерняя Москва 26 июня в 20:21
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Общество
Мишустин выделил банкам на льготные автокредиты 22,5 млрд рублей
Правительство РФ выделило на расширенную программу льготного автокредитования 22,5 млрд рублей.
Автоновости дня 04:44
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
Общество
В Торонто состоялся митинг за упразднение полицейских управлений
Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, мэр Торонто Джон Тори заявил о том, что полицейское управление мегаполиса будет реформировано.
REGNUM 21:21
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК 20:26
Происшествия
Под Челябинском задержан гражданин, убивший хаски на глазах у хозяйки
REGNUM вчера в 10:03