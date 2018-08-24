Коронавирус

НТВНТВНакоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

По данным исследования, при потере работы 42% россиян смогут обойтись без займов у близких и кредитов в течение одного месяца, 26% смогут прожить на свои сбережения менее трех месяцев. Еще 10% россиян накоплений хватит на срок от 3 до 6 месяцев и более полугода.
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с чего всё началось

Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

В среднем при потере работы россияне смогут прожить на свои сбережения в течение 63 дней. Это следует из опроса аналитического центра НАФИ, результаты которого поступили в РБК.
РБК00:33

Подробнее о событии

Эксперты: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня

ТАСС02:34

У россиян не осталось денег на случай потери работы

Lenta.ru03:30

Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Комсомольская правда02:49

Россиянам хватит накоплений при потере работы только на два месяца

News.ru02:54

Накоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

НТВ02:57

Аналитики подсчитали сбережения россиян во время пандемии

Профиль02:32

У россиян, лишившихся работы, запасы закончатся через месяц

ГЛАС.RU01:55
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Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
РИА Новости 29 марта в 13:20
Общество

В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
RT на русском 02:35
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Политика

«СР» приостанавливает политическую активность из-за коронавируса

Партия "Справедливая Россия" приостанавливает политическую активность на фоне коронавируса, силы справороссов будут направлены на помощь оказавшимся в трудной ситуации, а также медикам и волонтерам, сообщил лидер СР Сергей Миронов.
РИА Новости 02:54
Экономика

Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам

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Известия 04:28
Общество

Минтруд объяснил правила оформления неоплачиваемого отпуска

Как пишет РБК, в Минтруде сообщили, что работодатель не имеет права отправлять своих сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, если работник против этого.
Московский Комсомолец 03:42
Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
РИА Новости вчера в 18:32
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

В субботу президент Франции Эммануэль Макрон в интервью ведущим итальянским газетам, высказал свое мнение о российской и китайской помощи, страдающей от пандемии коронавируса Италии.
Известия 29 марта в 19:18
Общество

В США ожидают вторую волну коронавируса осенью

В понедельник, 30 марта, на брифинге в Белом доме директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предупредил о второй волне распространения коронавирусной инфекции в Америке.
Городовой 01:10
Общество

Минтруд предложил проводить заочное освидетельствование инвалидности

Предлагается до 1 октября этого года проводить освидетельствование инвалидности в особом порядке.
NewInform 04:19
Общество

Трафик иностранных ресурсов могут ограничить

В случае перегрузок сетей операторов, качество доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин.
Коммерсантъ 01:30
Общество

Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области

Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
ТАСС вчера в 17:28
Общество

Контролировать режим самоизоляции в Башкирии будут патрули

Радий Хабиров отметил, что во время действия режима по улицам будут ходить патрули сотрудников правоохранительных органов, народных дружинников и социальных служб, которые по громкоговорителям будут предупреждать граждан о том, чтобы никто не выходил на улицы без особой необходимости, а также составлять акты в отношении нарушителей.
REGNUM 04:20
Финансы

Стоимость доллара опустилась ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве укрепился к доллару на 0,4%, стоимость американской валюты составила 79 рублей.
Газета.Ru 03:55
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

В Москве временно закроют букмекерские конторы и тотализаторы

Московские букмекерские конторы и тотализаторы будут закрыты на время борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:25
Общество

С 1 апреля пенсии проиндексируют на 6,1%

Премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным была утверждена индексация социальных пенсий на 6,1 процента.
SMINEWS в Иванове 28 марта в 17:26
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 03:51
Шоу-бизнес

Игорь Николаев опубликовал результаты теста на коронавирус

Российский Диалог вчера в 10:22
Общество

В Новосибирской области вводится режим самоизоляции

К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Прецедент-Новосибирск 02:59
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
Экономика

Россия учредила компанию «Росзарубежнефть»

Россия учредила новую компанию "Росзарубежнефть", которая будет заниматься в том числе добычей и транспортировкой нефти и попутного газа.
Вести.Ru вчера в 17:09
Общество

Госдума приняла закон о повышении больничных до уровня МРОТ

Госдума приняла правительственный закон о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда.
РИА Новости 04:27
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков в России

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков в России, говорится на сайте ведомства.
Ведомости 04:57
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