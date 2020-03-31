Коронавирус
Комсомольская правдаИсследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня
Семейные россияне лучше справятся с потерей работы, чем холостые - к такому выводу пришли исследователи аналитического центра НАФИ. Они провели опрос и узнали, как оценивают в стране возможность потери работы из-за пандемии коронавируса и на какой срок людям хватит накоплений.
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Общество
СК проверит протоиерея Смирнова за слова о «бесплатных проститутках»
Следственный комитет проверит протоиерея Димитрия Смирнова после того, как он назвал живущих в гражданском браке россиянок "бесплатными проститутками".
Общество
Госдума разрешила всем регионам вводить налог для самозанятых
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который наделяет все регионы России правом с 1 июля 2020 года вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Общество
Ограничения в Москве в связи с коронавирусом: главное
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новый пакет ограничений на передвижение по городу с 30 марта из-за распространения коронавируса в России.
Общество
В России зафиксировано 500 случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в России зафиксировали 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.
Происшествия
В Тульской области столкнулись сорок машин
В Тульской области на трассе М-2 "Крым" произошло несколько аварий с общим участием сорока автомобилей.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Ксения Собчак и Константин Богомолов, соблюдающие самоизоляцию, решили побаловать поклонников, выйдя из дома в прямой эфир.
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Экономика
Рестораторы и отельеры попросили о господдержке из-за коронавируса
Отельеры и рестораторы обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать государственную поддержку, пишет во вторник газета "Ведомости".
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Общество
Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные
Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Здоровье
Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом
Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Общество
Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице
Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Политика
Украина может ослабить карантин для спасения экономики
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Общество
Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах
Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
Общество
Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды
Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Общество
Режим самоизоляции введен в 17 регионах России
Вслед за Москвой и Подмосковьем режим обязательной самоизоляции ввели сразу 15 регионов России.
Общество
Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков
Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских Ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Энергетика
Саудовская Аравия сохранила планы нарастить добычу нефти в апреле
Саудовская Аравия все еще планирует нарастить добычу нефти с 1 апреля по истечению соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи "черного золота".
Происшествия
На Урале супруги-врачи после возвращения из ОАЭ сразу вышли на работу
Супруги-врачи из Брединского района Челябинской области после поездки в ОАЭ вышли на работу, не сообщив о поездке главврачу и не соблюдав режим самоизоляции, в настоящее время они госпитализированы с признаками ОРВИ, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
Общество
Госдума рассмотрела меры борьбы с последствиями эпидемии в I чтении
Государственная Дума рассмотрела в I чтении законопроект о внесении поправок в ряд законов для экстренного реагирования в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»
Польская PGNiG выиграла спор с «Газпромом» на $1,5 млрд в международном арбитраже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Шоу-бизнес
Александр Збруев обратился к врачам с симптомами коронавируса
Армия и оружие
В Ростехе рассказали об испытаниях истребителей Су-57
После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.
Здоровье
Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой
Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
Спорт
Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
Общество
Куйвашев ввел режим полной самоизоляции в Свердловской области
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим полной самоизоляции в регионе из-за коронавируса.
Общество
В Новосибирской области вводится карантин из-за коронавируса
Новосибирск, 31 марта 2020, 11:27 — REGNUM Постановлением губернатора в Новосибирской области вводят дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию региона из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.