Коронавирус

Комсомольская правдаКомсомольская правдаИсследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Семейные россияне лучше справятся с потерей работы, чем холостые - к такому выводу пришли исследователи аналитического центра НАФИ. Они провели опрос и узнали, как оценивают в стране возможность потери работы из-за пандемии коронавируса и на какой срок людям хватит накоплений.
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63 дня на свои: на сколько в среднем хватит денег при потере работы

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У россиян не осталось денег на случай потери работы

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Лишившимся работы россиянам хватит сбережений в среднем на два месяца

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Россиянам хватит накоплений при потере работы только на два месяца

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Исследование: Накоплений россиян при потере работы хватит на 63 дня

Комсомольская правда02:49

Эксперты: накоплений россиян при потере работы в среднем хватит на 63 дня

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Накоплений россиян при потере работы хватит на два месяца

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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 05:29, Ашберн
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Следственный комитет проверит протоиерея Димитрия Смирнова после того, как он назвал живущих в гражданском браке россиянок "бесплатными проститутками".
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Общество

В России зафиксировано 500 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 500 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб Москвы.
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В Тульской области столкнулись сорок машин

В Тульской области на трассе М-2 "Крым" произошло несколько аварий с общим участием сорока автомобилей.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов, соблюдающие самоизоляцию, решили побаловать поклонников, выйдя из дома в прямой эфир.
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Коммерсантъ 03:33
Экономика

Рестораторы и отельеры попросили о господдержке из-за коронавируса

Отельеры и рестораторы обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой оказать государственную поддержку, пишет во вторник газета "Ведомости".
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Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ 02:48
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Крупные ритейлеры перестанут принимать наличные

Компании запретят принимать наличные или банковские карты.
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Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
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Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Общество

Более десяти тысяч москвичей обратились за пособием по безработице

Более 10 тысяч москвичей в первый день обратились за пособием по безработице из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 01:02
Политика

Украина может ослабить карантин для спасения экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство рассматривает возможность ослабления карантинных мер для спасения экономики страны.
Газета.Ru 03:22
Общество

Мишустин поручил проработать введение режима самоизоляции в регионах

Накануне вечером власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.
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Общество

Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

Затормозить распространение коронавируса сможет жаркая и сухая погода с температурами выше +21 градуса, рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
Известия вчера в 22:48
Общество

Режим самоизоляции введен в 17 регионах России

Вслед за Москвой и Подмосковьем режим обязательной самоизоляции ввели сразу 15 регионов России.
BFM.ru вчера в 14:20
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
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Общество

Умер драматург и автор сценария «Покровских Ворот» Леонид Зорин

На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
РБК 04:49
Энергетика

Саудовская Аравия сохранила планы нарастить добычу нефти в апреле

Саудовская Аравия все еще планирует нарастить добычу нефти с 1 апреля по истечению соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи "черного золота".
Московский Комсомолец вчера в 05:41
Происшествия

На Урале супруги-врачи после возвращения из ОАЭ сразу вышли на работу

Супруги-врачи из Брединского района Челябинской области после поездки в ОАЭ вышли на работу, не сообщив о поездке главврачу и не соблюдав режим самоизоляции, в настоящее время они госпитализированы с признаками ОРВИ, сообщила во вторник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 04:23
Общество

Госдума рассмотрела меры борьбы с последствиями эпидемии в I чтении

Государственная Дума рассмотрела в I чтении законопроект о внесении поправок в ряд законов для экстренного реагирования в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Энергетика

Польская PGNiG заявила о победе в суде над «Газпромом»

Польская PGNiG выиграла спор с «Газпромом» на $1,5 млрд в международном арбитраже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Коммерсантъ вчера в 16:08
Шоу-бизнес

Александр Збруев обратился к врачам с симптомами коронавируса

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В Ростехе рассказали об испытаниях истребителей Су-57

После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.
РИА Новости вчера в 02:39
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Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

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Спорт

Губерниев пристыдил Резцову за нарушение карантина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку Анфису Резцову за нарушение режима карантина во время пандемии COVID-19.
News.ru вчера в 00:04
Общество

Куйвашев ввел режим полной самоизоляции в Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим полной самоизоляции в регионе из-за коронавируса.
NewInform вчера в 11:24
Общество

В Новосибирской области вводится карантин из-за коронавируса

Новосибирск, 31 марта 2020, 11:27 — REGNUM Постановлением губернатора в Новосибирской области вводят дополнительные меры по ограничению доступа людей на территорию региона из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
REGNUM 04:27
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