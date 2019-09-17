По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.

с чего всё началось

У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД. Однако процедура обнуления долгов будет сопровождаться довольно жесткой проверкой. Как 18 сентября сообщила «Российская газета», долги спишут тем, кто признает себя банкротом.

У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД

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