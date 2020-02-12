Экономика

9111.ru9111.ruУ россиян появится возможность выйти на пенсию раньше

Россиянам предоставят возможность выйти на пенсию на пять лет раньше в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Соответствующий законопроект может быть принят депутатами Госдумы во втором чтении в ближайшее время.
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с чего всё началось

Минус пять: негосударственным пенсиям снизят возраст

В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).
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