Экономика
9111.ruУ россиян появится возможность выйти на пенсию раньше
Россиянам предоставят возможность выйти на пенсию на пять лет раньше в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Соответствующий законопроект может быть принят депутатами Госдумы во втором чтении в ближайшее время.
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с чего всё началось
В октябре прошлого года в первом чтении был принят депутатский законопроект, который предусматривает снижение на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).Известиявчера в 16:01
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